Tricolorele au încheiat en-fanfare Europeanul Under 19

România a venit «de hac» unei alte forțe a handbalului continental

Astăzi, după orele prânzului, România a disputat ultimul meci de la Campionatul European de handbal feminin destinat jucătoarelor cu vârsta sub 19 ani, organizat la Gyor, în Ungaria. În «finala» pentru locul cinci în ierarhia întrecerii continentale, româncele au întâlnit Danemarca, una dintre cele mai puternice echipe prezente la acest turneu final. Tricolorele au păstrat «secretul» din meciul anterior, cel câștigat la scor contra unei alte echipe cu rezonanță în handbalul european, cea a Franței. Tricolorele au practicat același joc foarte bun pe parcursul primei reprize, care a asigurat atât un avantaj de cel puțin câteva goluri la pauză, cât și un plus de moral în perspectiva reprizei secunde. Chiar dacă jucătoarele din nordul Europei s-au dovedit foarte bătăioase în disputa pentru locul cinci, româncele și-au luat adversarele cu fulgi cu tot la multe faze și au intrat la vestiare cu un avantaj de patru goluri (17-13).

Reprize identice ca scor

În repriza secundă, jocul a păstrat nota de echilibru relativ, cu un un plus tot de partea României. Fetele noastre au știut cum să își apare avantajul obținut cu multă muncă în prima repriză, dar și cum să mai pună alte goluri pentru consolidarea diferenței dintre cele două echipe. Chiar dacă Danemarca a avut mai multe șanse pentru a relansa, măcar aparent jocul, româncele au rezistat la câteva iureșuri tăioase ale adversarelor, mai ales în preajma minutului 45, acolo fiind un moment psihologic al jocului. Partida s-a încheiat cu victoria fetelor noastre, scor 34-26, repriza secundă fiind indentică primeia în ceea ce privește scorul (17-13).

În urma acestei victorii pe deplin meritată, România a încheiat Campionatul European Under 19 pe poziția a cincea. Prin evoluțiile foarte bune pe care româncele le-au avut în ultimele două jocuri, castigate destul de clar în fața Franței și a Danermarcei, fetele noastre au demonstrat că meritau să fie prezente în „careul de ași” al turneului continental și să se lupte pentru cucerirea unei medalii. Această șansă a fost ratată poate și prin prisma ghinionului, România având neșansa de a se lupta în faza grupelor principale cu două dintre cele mai valoroase echipe prezente la acest turneu final, Norvegia și Ungaria!

Reamintim faptul că la acest turneu de Campionat European Under 19 echipa SCM Râmnicu Vâlcea a avut trei reprezentante. Este vorba despre portărița Diana Ciucă, extrema stânga Roberta Stamin, dar și despre antrenoarea cu portarii Ildiko Kerekeș Barbu. În ceea ce o privește pe Diana Ciucă, ea a reușit mai multe meciuri de-a dreptul fabuloase la acest turneu final. Tânăra portrait de la SCM Râmnicu Vâlcea a primit un titlu de «Best player of the match» și a fost selectată de către reprezentanții Federației Europene de Handbal într-un program de pregătire și perfecționare destinat celor mai valoroase 200 de jucătoare de pe întreg continentul.

Sursa foto: http://www.w19euro2019.com