TREI ZILE DE SĂRBĂTOARE în comuna Bujoreni

La sfârșitul acestei săptămâni, în zilele de 27, 28 și 29 august 2021, reprezentanții primăriei comunei Bujoreni îi invită pe cetățeni să participe la Zilele Comunei Bujoreni. Manifestările se vor desfășura în satul Gura Văii, pe terenul de sport aflat la intersecția cu drumul ce duce către localitatea Dăești. Conducerea Primăriei Bujoreni a pregătit momente deosebite: premierea cuplurilor de aur, concerte, dar și o campanie de vaccinare gratuită.

„Îi aștept pe toți cetățenii localității și nu numai să sărbătorim împreună Zilele Comunei Bujoreni la Gura Văii. Am ales această locație pentru că vrem să împăcăm toți cetățenii, organizând alternativ: într-un an la Muzeul Satului, iar în următorul la Gura Văii. Bugetul nostru a fost redus, de această dată am ales să facem economii. Organizatorii evenimentului se autofinanțează, ca să spun așa. Cu toate acestea, sper ca cetățenii comunei să participe la manifestări și să se simtă bine”, primarul comunei Bujoreni, Gheorghe Gîngu.

Programul evenimentelor

Vineri, 27 august 2021 (după ora 17.00)

DJ Adrian Ciocoși, DJ Gyorgyo

Sâmbătă, 28 august 2021

Ora 12.00 Taraf

Ora 14.00 Mlădițele Oltului

Ora 16.00 Elena Ghițulete

Ora 17.00 Băgescu Călin Manuela

Duminică, 28 august 2021

Ora 12.00 Taraf

Ora 12.30 Manuela Băgesecu

Ora 14.00 Premier Orchestra

Ora 16.00 Mlădițele Oltului

Ora 18.00 Victorița Cică

Ora 20.00 Ion Alungulesei Tudora (Botoșani)