Totul despre MILITARUL VÂLCEAN DE ELITĂ, decorat de americani, decedat zilele trecute

Moartea generalului de brigadă Ionică Cătălin Ticulescu, un ofițer foarte apreciat pe teatrele de operațiuni, a zguduit MApN

„Dumnezeu îi ia la el pe cei mai buni dintre noi. Odihnă veșnică, domnule general de brigadă Ionică Cătălin Ticulescu. Un om căruia i se putea citi bunătatea în privire, un om cu un caracter unic, un militar deosebit, un camarad de nădejde. Un ofițer foarte bine pregătit, cu experiența misiunilor în teatrele de operații, generalul Ticulescu a absolvit Colegiul de Comandă şi Stat Major al Forțelor Terestre ale SUA, al Facultății de Comandă şi Stat major, avea o diplomă de master în Securitate şi Apărare Națională, UNAp, absolvent al Cursului de infanterie pentru ofițeri de infanterie marină ai SUA, precum și multe alte cursuri de pregătire de specialitate. Drum lin către stele, veterane!”, cu aceste cuvinte și-a luat Armata adio de la un vâlcean extrem de apreciat care s-a stins din viață prematur.

Născut la 1 aprilie 1970 la Brezoi, Ionică-Cătălin Ticulescu a îndeplinit, de-a lungul anilor, funcții importante, după cum urmează:

• 2018 – până la moarte – Comandant al Centrului Naţional de Instruire Întrunită „GETICA”;

• 2017-2018 – Împuternicit Comandant al Centrului Naţional de Instruire Întrunită „GETICA”;

• 2015-2017 – Comandant al Unităţii de Integrare a Forţelor NATO;

• 2014-2015 – Comandant al Batalionului 495 I.;

• 2011-2014 – Ofiţer 4 pentru operaţii şi situaţii de criză în Compartimentul Ofiţeri de Stat Major NATO la Reprezentanţa Militară a României la NATO şi UE;

• 2010-2011 – Şef Birou Asistenţi Personali, Cabinetul Şefului S.M.G., STATUL MAJOR GENERAL;

• 2007-2010 – Ofiţer 2 în Compartimentul Asistenţi Personali, Cabinetul Şefului S.M.G., STATUL MAJOR GENERAL;

• 2005-2007 – Ofiţer 3 în Biroul Cercetare, Cdm. C.1 A.Trt.;

• 2000-2005 – Şef al informaţilor, B. 341 I./ Bg. 34 Mc. Trt.;

• 1999-2000 – Comandant companie cercetare, B. 185 Cc./ C. 9 A.;

• 1998-1999 – Ofiţer 3 în Biroul Informaţii, C. 9 A.;

• 1996-1998 – Comandant pluton cercetare, B. 185 Cc./ C. 9 A.;

• 1993-1996 – Comandant grup cercetare, B. 185 Cc./ C. 9 A.;

• 1991-1993 – Comandant pluton infanterie, R. 40 I.M. Călugăreni.



Generalul Ticulescu a participat la misiunile Armatei Române dincolo de hotarele țării:

• decembrie 2005 – iunie 2006 – Ofiţer de Legătură pentru Batalionul 341 Infanterie, Enduring Freedom/ISAF, Afganistan;

• februarie 2003 – mai 2004 – Observator Militar în cadrul Misiunii OSCE de Monitorizare a Frontierei, Georgia.



Pentru serviciile aduse României, Ionică-Cătălin Ticulescu a fost recompensat cu următoarele distincţii şi decoraţii:

• 2017 – Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României” clasa a II-a;

• 2017 – Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României” clasa a III-a;

• 2016 – Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate;

• 2016 – Emblema de Onoare a Forţelor Terestre;

• 2014 – Emblema de Merit „În Slujba Păcii” clasa I;

• 2011 – Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate;

• 2008 – Emblema de Onoare a Statului Major General;

• 2006 – Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate;

• 2006 – Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Comandor cu însemn de război;

• 1996 – Medalia „The Army Commendation”.

Mesajul ministrului Apărării Naționale

„Am aflat cu mare tristețe despre trecerea către cele veșnice a generalului de brigadă Ionică-Cătălin Ticulescu. Un om căruia i se putea citi bunătatea în privire, un om cu un caracter unic, un militar deosebit, un camarad de nădejde.

Cătălin a plecat dintre noi mult prea devreme! Un ofițer foarte bine pregătit, cu experiența misiunilor în teatrele de operații, generalul Ticulescu a absolvit Colegiul de Comandă şi Stat Major al Forțelor Terestre ale SUA, al Facultății de Comandă şi Stat major, avea o diplomă de master în Securitate şi Apărare Națională, UNAp, absolvent al Cursului de infanterie pentru ofițeri de infanterie marină ai SUA, precum și multe alte cursuri de pregătire de specialitate.

Sunt alături de familia îndoliată, căreia îi transmit sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost și mesajul postat de ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă.