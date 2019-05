Tomas Ryde sună adunarea la echipa națională

Cu un nou selecționer la timonă după ce suedezul Tomas Ryde (foto, în dreapta imaginii) l-a înlocuit pe spaniolul Martin Ambros, echipa națională de handbal feminin a României se pregătește pentru o importantă competiție amicală internațională. Este vorba despre „Trofeul Carpați”, întrecere amicală ce se va desfășura în perioada 31 mai – 2 iunie la Brăila. Alături de selecționata tricoloră, pregătită de Tomas Ryde și Constantin Buceschi, la acest turneu vor participa reprezentativele de senioare ale Japoniei și Angolei, precum și selecționata Under 19 a României. Turneul se va disputa după clasicul sistem «fiecare cu fiecare», câștigătoare urmând să fie desemnată echipa care va acumula cele mai multe puncte la finalul întrecerii.

Handbalistele convocate pentru această importantă competiție amicală se reunesc, la Brăila, vineri, 24 mai. Sub coordonarea noilor tehnicieni (care revin, de altfel, la echipa națională după o pauză de câțiva ani), jucătoarele vor avea o săptămână de pauză pentru a pregăti competiția amicală.

Instalarea noului selecționer al echipei naționale de handbal feminin a fost anunțată, de către președintele Federației Alexandru Dedu (foto, în stânga imaginii), ca una de bun agur pentru viitorul la nivel înalt al acestui sport. Obiectivele principale pe care tehnicianul suedez le va avea de îndeplinit în următorul an la cârma selecționatei tricolore sunt obținerea unui loc cât mai bun în ierarhia finală a Campionatului Mondial din Japonia (programat în luna decembrie a acestui an) și calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokio (turneul se va desfășura în luna august a anului 2020).

