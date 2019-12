Toate tunurile pe Ungaria

Elevele lui Ryde își joacă, de Moș Nicolae, ultima șansă pentru a prinde grupele principale ale Mondialului din Japonia

România a avut un parcurs cu multe suișuri și coborâșuri în cele patru partide disputate în prima săptămână a Grupei C din cadrul Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. Echipa națională feminină a ajuns în situația ingrată de a avea nevoie de o victorie în etapa a cincea (ultima) pentru a putea obține poziția a treia în ierarhia finală a grupei, ultima care permite prezența în faza celor două grupe principale, acolo unde se vor califica cele mai valoroase douăsprezece formații prezente la acest turneu final. Tricolorele pregătite de selecționerii Tomas Ryde și Costică Buceschi au soarta calificării în propriile mâini, o victorie la orice scor în fața Ungariei fiind suficientă pentru a le asigura fetelor noastre îndeplinirea primului obiectiv de la acest turneu final de Campionat Mondial.

Favoritele Grupei C au dezamăgit la acest mondial

Misiunea Cristinei Neagu, Yuliyei Dumanska & Co. nu se anunță însă una prea ușoară. Ungaria, asemenea României, a dezamăgit într-o oarecare măsură la acest turneu final, pierzând partidele importante pe care le-a susținut în fața Spaniei și Muntenegrului. Diferențele dintre România și Ungaria au constat în aceea că maghiarele nu s-au făcut de râs în fața ibericelor (Ungaria a pierdut la o diferență de patru goluri, în timp ce România a pierdut la o diferență de cincisprezece goluri), unguroaicele s-au impus lejer în fața Kazahstanului (la o diferență de 24 de goluri!), în timp ce România s-a chinuit până în ultimul minut contra aceleiași naționale asiatice (fetele noastre au câștigat la două goluri diferență). În plus, Ungaria s-a impus mai ușor în fața Senegalului decât a făcut-o România, punctul comun al celor două echipe fiind că ambele au pierdut la un singur gol în fața Muntenegrului.

Am expus comparațiile de mai sus pentru a evidenția forma slabă a celor două echipe la acest turneu final (mai ales a României), în condițiile în care cele două selecționate erau chiar favoritele acestei grupe la calificarea în faza grupelor principale. Așa cum au fost alcătuite urnele pentru tragerea la sorți a primei faze a grupelor, România și Ungaria erau favoritele grupei, în timp ce Spania și Muntenegru erau văzute a fi echipele care se vor lupta pentru obținerea celui de-al treilea loc, ultimul care asigură prezența în faza superioară a competiției. Calculele hârtiei au fost însă date complet peste cap în toate cele patru meciuri cu miză din această grupă: Spania a câștigat atât contra României, cât și Ungariei, aceleași rezultatele favorabile (e drept, la doar câte un gol diferență) având să și le treacă în cont și Muntenegru!

Astfel, România și Ungaria au ajuns să își dispute, în meci direct, «supraviețuirea» la acest turneu final în lumea bună a handbalului feminin mondial. Întâlnirea dintre cele două selecționate, altădată rivale în meciuri din fazele superioare ale turneelor de campionate mondiale și europene, se va disputa vineri, 6 decembrie, cu începere de la ora 12.00 (ora României). Campionatul Mondial din Japonia se va încheia pe 15 decembrie.