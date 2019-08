Termen pentru finalizarea lucrărilor la bretelele pasajului Tudor Vladimirescu

Advertisements

Vinerea trecută, într-o conferință de presă desfășurată la sediul Primăriei Râmnicului, edilul Mircia Gutău a vorbit, printre altele, despre stadiul lucrărilor desfășurate la pasajul suprateran Tudor Vladimirescu din municipiu, dar și despre termenul de finalizare al acestora. Astfel, conform spuselor edilului, lucrările ar trebui să se încheie în cea de-a doua săptămână a lunii noiembrie din acest an. „Se lucrează intens la bretelele bulevardului. Am speranța că se va termina lucrarea așa cum am promis, adică în data de 11 noiembrie”, a precizat Mircia Gutău.