Teodorovici: „PSD trebuie să aibă un candidat propriu la alegerile prezidenţiale”

Preşedintele executiv al social-democraţilor, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că PSD trebuie să aibă un candidat propriu la alegerile prezidenţiale, întrucât este un partid mare, este un partid de la care lumea aşteaptă foarte mult şi un partid care nu a dat de 15 ani preşedintele României. „Vizavi de dorinţa mea de a candida, am spus-o foarte clar (…) că odată şi odată voi candida şi asta trebuie să fie obligaţia fiecărui om politic să dorească să crească ca şi funcţie, ca şi poziţie politică, dacă e sigur pe el şi convins că poate să facă bine din acele funcţii cât mai înalte. Dacă nu, nu are ce să caute în politică, că, presupun că intrarea în politică este tocmai din dorinţa de a face bine în jurul tău, nu cred că este alt motiv şi nu vreau să cred că este alt motiv în spate, cu toate că viaţa de zi cu zi mă contrazice în mod clar”, a declarat Teodorovici. El a adăugat că, în al doilea rând, nu are o problemă să intre într-o astfel de competiţie şi să se lupte cu oricare dintre contracandidaţi, indiferent cu ce şansă ar pleca în competiţia electorală, „a doua, a treia, a patra, a cincea, nu contează”. „Obligaţia mea (…) este să-mi asum, să fiu convins că voi câştiga ca să pot convinge la rândul meu pe cei care vreau să fie de partea noastră şi să voteze pentru PSD. Mai mult, este clar că va fi un candidat din PSD sau din ALDE, ar fi foarte bine să fie o coaliţie în spatele acestui prezidenţiabil dintre PSD, ALDE şi, desigur, PRO România dacă doreşte să fie parte la această campanie. Şi, la fel de bine spun că PSD trebuie să aibă un candidat propriu, este un partid mare, este un partid de la care lumea aşteaptă foarte mult şi un partid care nu a dat de 15 ani preşedintele României. Şi cred că după 15 ani de preşedinte din zona de dreapta, şi lumea poate să vadă foarte clar astăzi care este situaţia după această perioadă, merită pe deplin ca PSD-ul să aibă un prezidenţiabil, un preşedinte de fapt, nu doar un prezidenţiabil”, a afirmat Teodorovici.

