Site-uri utile pentru cei care vor sa joace la pariuri sportive

Pentru a avea succes la pariurile sportive ai nevoie de informații. Aceste informații trebuie să le cauți pe anumite site-uri. Care sunt acestea afli dacă citești articolul curent.

Până să trec la subiectul propriu-zis al articolului vreau să-ți mai spun că dacă alegi să pariezi strict după un site de date statistice, ci ai nevoie de ceva mai mult. Trebuie să iei în vedere că acele date statistice pot fi irelevante. Mai corect spus pot fi anumite informații extra care să dea peste cap toate datele statistice. Chiar și așa voi începe cu site-urile utile de statistici.

Site-uri utile de date statistice pentru cei care vor să parieze

Pe internet sunt foarte multe site-uri cu date statistice. Probabil că pe unele le știi deja. Dacă vrei să afli altele atunci caută simplu pe Google, în engleză, sportul de care ești interesat și cuvântul stats. De exemplu pentru hochei pe gheață caută ice hockey stats.

Este important să culegi datele statistice din doua surse sau să urmărești anumite site-uri mai mult timp. Astfel după 4-5 zile vei vedea dacă nu cumva un site afișează date eronate. Totuși, în general acest lucru nu se întâmplă.

N-o să-ți dau nume de site-uri deoarece cel mai bine cauți tu direct ce te interesează, așa cum am explicat mai sus. Mai mult, dacă vrei să cauți ceva mai special poți adăuga și cuvântul care are legătură cu ce te interesează. De exemplu dacă vrei să găsești site-uri de statistici cornere caută pe Google soccer corner stats.

Site-uri utile cu informații

La acest capitol ai mai multe alternative, toate foarte bune.

Prima și cea mai la îndemână este să cauți direct pe site-ul oficial al echipei știri despre formația respectivă. Acolo vei găsi declarații, știri de la ultimele antrenamente și alte lucruri care te pot ajuta foarte mult. De exemplu afli că antrenorul unei echipe a declarat că se gândește să joace foarte ofensiv următorul meci, astfel ai putea lua în calcul un pariu pe goluri.

A doua variantă este reprezentată de ziarele online locale. Vrei să pariezi pe meciul lui Koln, atunci caută pe Google koln sport newspapers. Îți vor fi afișate site-urile, pe care intri și cauți informații.

O problemă la acest punct este reprezentat de limbă. Vrei informații despre un meci din Croația? Cam greu să le înțelegi. Doar că există Google Translate care te va ajuta foarte mult.

Ultima variantă este chiar Google. Caută numele echipelor pe varianta de Google în limba din care fac parte echipelor. De exemplu pentru Roma – Parma caută Roma – Parma pe google.it. Ca să afli informații relevante schimbă în Google la News.

Site-uri de predicții și ponturi pariuri

De pe site-uri de predicții și pronosticuri poți afla unele informații interesante. De exemplu dacă intri pe 10pariuri.ro vei găsi avancronici pentru majoritatea meciurilor de fotbal importante. Intri vezi ce recomandă pariori cu vechime și dacă te conving argumentele le joci ponturile.

Acestea este doar un site din România, dar ai și varianta externă. Poți căuta pronosticuri și pe site-uri internaționale. Sunt câteva site-uri mari unde propun pronosticuri pariorii din întreaga lume. Acolo este posibil să dai peste pariori din Lituania, de exemplu, care să-ți ofere pronosticuri bune pentru evenimente sportive din Lituania. La fel pentru Grecia, Turcia etc.

Una peste alta este destul de clar că ai multe surse de unde te poți inspira în alegerea pariurilor. Nu trebuie să te bazezi doar pe un site de date statistice.