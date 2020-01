Serbare de poveste la Grădinița Nord 1

La sfârșitul anului trecut, copiii de la grupa mare A de la Grădinița cu Program Prelungit Nord 1, coordonați de prof. invățământ pre­școlar Narcisa Fița și Florentina Stani, au organizat o serbare impresionantă, organi­zată cu profesionalism și emotivitate, fiecare detaliu fiind bine pus la punct in așteptarea lui Moș Crăciun.

Intr-un decor sublim, magic, copiii îmbrăcați in alb, precum îngerașii, au recitat, dansat, au colindat cu multă sensibilitate și emoție, bucurându-i pe părinți și bunici, ale căror aplauze Moșul le-a auzit făcându-și apariția. Ca-n fiecare an, ajutorul Moșului l-a reprezentat Primăria Râmnicului.