Senatorul Bulacu a interpelat-o pe Ecaterina Andronescu: „Cum ați decis noul plan de școlarizare pentru Vâlcea?”

Zilele trecute, senatorul vâlcean Romulus Bulacu a interpelat-o pe Ecaterina Andronescu – ministrul Educației Naționale, cerându-i clarificări privind înființarea claselor profesionale. „În anul 2009, ați desființat, peste noapte, printr-un ordin, fără o justificare reală, învățământul profesional. La o distanță de 10 ani, perioadă în care piața muncii din România s-a deteriorat grav, lipsa acută de meseriași fiind resimțită în toate sectoarele economiei, aflându-vă din nou în postura de ministru, luați alte decizii care nu fac altceva decât să bulverseze sistemul de educație. De pe o zi pe alta, apar în Monitorul Oficial, noi ordine de ministru care schimbă regulile jocului pentru elevii care se pregătesc de examene, în condițiile în care cifra de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 trebuia publicață din luna ianuarie. Circa 26.000 de locuri la învățământul liceal, clasa a IX-a, sunt desființate pentru anul școlar 2019-2020. Dispar clase definitiv, iar altele se transformă din liceu în clase de școală profesională. Directorii de școli, profesorii, părinții și elevii sunt confuzi și nimeni nu mai poate explica exact încotro se îndreaptă. Nu doresc să fiu înțeles greșit, sunt un susținător al implementării sistemului profesional și dual, dar etapizat, strategic, și mai ales prin consultări cu operatorii economici, respectiv alinerea ofertei cu cerințele existente pe piața actuală a muncii. Directorii liceelor tehnologice cărora li s-a impus înființarea unor noi clase de școală profesională sunt puși acum în situația de a căuta agenți economici care să semneze cu aceste școli contracte-cadru pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică a elevilor. Mai mult, școlile nu sunt pregătite pentru noi clase de profesională, nu au resursa umană și dotările necesare, sau ele sunt prea vechi și nu mai corespund cu cerințele actuale ale pieței muncii. În plus, toate liceele afectate trebuie să refacă acum planurile de încadrare pentru anul școlar viitor. Fără nicio dezbatere sau avertizare, în ședința de Guvern din luna mai a fost aprobat noul proiect, substanțial modificat, 134.600 de locuri (cu aproape 30.000 de locuri mai puțin!). La presiunea sindicatelor și a câtorva inspectori neintimidați de posibilitate pierderii funcțiilor, reveniți și asupra acestei decizii și modificați iarăși (dar numai în câteva județe), număr final – 26.000 de elevi în plus la școlile profesionale. Mai mult decât atât, noul proiect apare ca fiind publicat în aprilie, el fiind pur și simplu înlocuit cu cel vechi pe site-ul Ministerului Educației. Rezultatul abordării dumneavoastră ar fi direcționarea a mii de elevi, absol­venții claselor gimnaziale, către aceste așa zise școli profesionale înființate arbitrar. Modelul profesional trebuie să reprezinte o alternativă, nu o obliga­tivitate care să afecteze viitorul unui copil. Cariera lui trebuie să pornească de la veleitățile și înclinațiile pe care elevul le are și nu din dorința de a încuraja statisticile nerealiste ale ministerului. Există în același timp riscul disponibilizărilor în rândul profesorilor și nu în ultimul rând creșterea ratei de abandon școlar. În acest moment, sunt județe unde inspectoratele au diminuat deja locurile la liceu, iar acum sunt puse în situația de a mai reduce până la 34 de clase. În opinia sindicatelor, doamnă ministru, numărul de clase aprobat este nerealist, imposibil de aplicat și în defa­voarea copiilor, părinților și a cadrelor didactice. Pe cale de consecință, doamnă ministru, cu autoritatea de care dispuneți, vă rog să-mi comunicați: care este studiul în baza căruia ați emis Ordinul privind transformarea claselor tehnologice în clase profesionale și ați stabilit numărul acestora? cum ați decis noul plan de școlarizare aferent jude­țului Vâlcea? care este analiza efec­tuată de Inspectoratul Școlar Vâlcea, solicitările operatorilor economici privind înființarea claselor în sistemul profesional și dual și cum au fost respectate acestea? care sunt criteriile care au determinat selectarea claselor și a liceelor în cauză?”, se arată în interpelarea senatorului Bulacu.

