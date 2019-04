Secretul gazelor de la Gușoeni

• primarul Concioiu știe că nu poate lega comuna la BRUA, dar Transgaz are alte soluții

În vara anului trecut, primarul Nicolae Concioiu de la Gușoeni a fost prezent la întâlnirea care va avea loc la Bucureşti cu reprezentanţii companiei naţionale de transport a gazelor Transgaz. După cum am mai informat, Transgaz a demarat construcţia conductei BRUA, un proiect de interes naţional care face parte din coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria. „Invitaţia la București am primit-o din partea delegaţiei compusă din reprezentanţi ai companiei Transgaz şi reprezentanţi ai BRD, care asigură finanţarea proiectului. În cadrul întâlnirii au fost fi prezentate avantajele acestui mare proiect, care traversează și comuna Gușoeni. În şedinţa cu cetăţenii am spus că vom solicita sprijin companiei Transagaz în continuare, în acţiunile noastre educaţionale şi sociale. Transgaz a fost de acord, oferindu-ne sprijinul. Compania aplică o politică europeană prin care trebuie să sprijine comunităţile locale acolo unde îşi desfăşoară activitatea şi unde se investeşte în astfel de obiective. Accentul l-am pus pe sprijinul în ceea ce priveşte introducerea sistemului de gaze naturale în localitate”, declară primarul Concioiu. Edilul de la Gușoeni a făcut, încă de anul trecut, prima solicitare pentru cei de la Transgaz, pentru a facilita accesul comunei la reţeaua de gaze. „Faptul că BRUA trece prin Gușoeni este avantajul de care noi trebuie să beneficiem. Sunt ferm convins că branşarea localităţii nu se va putea face din această conductă, care va trece prin localitate, dar există o altă soluţie. Conducta BRUA are o importanţă strategică, conexează anumite interese între state, prea puţin locale sau regionale. În plus, ultimele modificări legislative creează facilităţi administraţiilor locale în ceea ce însemnă demararea proiectului de înfiinţare a reţelei de gaze naturale. Proiectul nostru este avizat de ANRE și am discutat deja la Transgaz pentru demararea investiției, dar nu pot spune încă care este soluția tehnică”, a mai spus Nicolae Concioiu.