Sărbătoarea publicului vâlcean, stricată de arbitraj: Vâlcea a pierdut la limită cu Buducnost

După un meci în care arbitrele portugheze Marta Sa și Vania Sa au considerat că ele trebuie să fie actrițele principale într-un joc de handbal, SCM Râmnicu Vâlcea a trebuit să se recunoască învinsă pe teren propriu, pentru prima dată în acest sezon 2019/2020, indiferent dacă vorbim despre competițiile de pe plan intern sau cele europene. Buducnost Podgorica a câștigat disputa de vineri seara din polivalenta râmniceană, scor final 20-21 (10-13 la pauză).

Întâlnirea dintre cele mai valoroase echipe ale ultimului sezon în România și Muntenegru a contat pentru etapa a patra din Grupa C a Ligii Campionilor de handbal feminin. Cele două „dream-team-uri” și-au încleștat forțele în fața a peste 3.000 de fani care au creat o atmosferă irespirabilă în polivalenta râmniceană. Chiar dacă ambii tehnicieni și-au creionat planuri tactice complexe, presiunea jocului a făcut ca, de multe ori, cele două echipe să joace cu garda jos; situație evident favorabilă iubitorilor acestui sport, care au avut posibilitatea de a vedea jucătoare care au luptat până la ultima picătură de energie pentru aducerea victoriei în tabăra din care fac parte.

Din păcate însă, cum spuneam în primele rânduri, arbitrajul a fost de 5-10, dacă nu chiar 15% în favoarea oaspetelor. Nu vrem să le bănuim de intenție sau de alte interese „oculte”, însă arbitrele portugheze au „ciupit” echipa noastră când ne ardea buza mai tare și au privat-o de cel puțin obținerea unui egal care ne-ar fi asigurat deja, în mare proporție, calificarea în faza grupelor principale din Liga Campionilor. Elevele lui Florentin Pera au muncit mult în acest meci, însă când arbitrajul îți este potrivnic într-un mod aproape vădit (și în fața unui asemenea adversar de clasă) devine foarte dificil să poți obține un succes; asta chiar dacă vâlcencele au fost totuși la numai două goluri de o victorie, evoluția lor lăudabilă per ansamblu putând fi pusă și pe seama aportului adus din tribune de publicul vulcanic. Sigur, nu doar problema arbitrajului poate justifica insuccesul echipei noastre, poate și în atac s-au pierdut mingi importante, după cum a declarat și Cristina Florică în timpul conferinței de presă de după meci.

Bucuria pe care fanii o meritau cu vârf și îndesat la finalul partidei a fost stricată de acest rezultat, însă Vâlcea rămâne cu toate meritele la capătul unui joc în care a arătat că se poate lupta de la egal la egal chiar și cu formații care își propun prezența între cele mai valoroase patru cluburi ale Europei. Fetele și-au dorit mult o victorie pe care să o dedice publicului și lui Florentin Pera, abia joi revenit din spital. Nu a fost să fie, însă, duminică, pe 10 noiembrie, avem încredere că SCM Râmnicu Vâlcea se va întoarce din deplasarea de pe terenul nemțoaicelor de la SG Bietigheim cu victoria care să asigure calificarea echipei noastre în faza grupelor principale!