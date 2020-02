S-a reluat CodeKids

În data de 20 februarie, s-a reluat promovarea proiectului CodeKids în școlile din Râmnic, în căutare de noi învățăcei dornici de a deprinde abc-ul programării în clubul IT de la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”. Directorul Școlii gimnaziale nr. 5 din Râmnicu Vâlcea, Faităr Cristian-Cosmin, dar și doamna profesoară Mădălina Popescu au fost extrem de receptivi, având un nivel superior de înțelegere a evoluției societății, în special sub raport tehnic și informatic. În sala de festivități a Școlii gimnaziale nr. 5 din Râmnicu Vâlcea s-au adunat copiii din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a și s-a discutat despre oportunitățile de dezvoltare personală oferite de proiect, despre parteneri și despre responsabilitatea pe care și-o asumă copiii care se înscriu.