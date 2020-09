ROTARY a reluat campania „Ghiozdanul de școală”

Rotary Club Râmnicu Vâlcea, împreună cu voluntarii Clubului Interact, a demarat pentru a treia oară campania „Ghiozdanul de școală”. Acțiunea are ca țintă preîntâmpinarea abandonului școlar și sprijinirea copiilor cu resurse materiale reduse, în efortul lor de a participa la cursurile școlilor pe care le frecventează.

În această etapă, voluntarii au început colectarea de donații, constând în rechizite școlare (caiete, pixuri, creioane, radiere, penare, blocuri de desen etc.) și fonduri necesare achiziționării celor 500 de ghiozdane pregătite ca daruri pentru un bun început de an școlar. Organizatorii au anunțat că persoanele care doresc să doneze sunt așteptate la punctele Rotary de colectare din librarăriile Roxicom, Veve (zona Traian si General Magheru) și Alexandria.

„Rotary Club Râmnicu Vâlcea dedică școlii vâlcene o parte dintre resursele atrase, susținând pe cei mai merituoși dintre elevi cu premii și burse școlare sau pe cei expuși pericolului de abandon școlar cu activități de tipul celei ce se derulează acum. Cu mulțumiri și recunoștință pentru gestul generos al celor care au făcut posibile aceste contribuții rotariene, Marian Mitra, președinte 2020-2021 al Rotary Club Râmnicu Vâlcea”, se arată într-un comunicat transmis de rotarienii vâlceni.