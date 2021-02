RoȘTIRE

Proiectul «Oltenia de sub munte» are potențialul pentru a propulsa turismul vâlcean spre cele mai înalte cote. Statutul de Geoparc UNESCO va transforma «Oltenia de sub munte» într-un important punct turistic, cultural și de cercetare la nivel mondial. În calitate de membru în Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, mă voi asigura că acest proiect este unul prioritar și că va ajunge pe harta obiectivelor UNESCO.

• Laurențiu CAZAN, deputat PNL de Vâlcea