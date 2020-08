RoȘtire

Mi-am dat seama că trebuie să urmez un drum consecvent. Voi candida din partea partidului pentru care am muncit atâția ani. Îi respect pe adversarii politici de la PNL, le mulțumesc pentru creditul acordat, dar am trecut peste neînțelegeri și calculând mai la rece am decis să rămân ce am fost mereu: un pesedist.

Constantin BĂNACU, primar Bărbătești