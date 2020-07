RoȘtire

Luni, 13 iulie, la sediul primăriei Bărbătești, s-au pus bazele ADI-ului cu Stoenești și Costești care are ca obiectiv introducerea gazelor naturale în localitatea noastră. Este un deziderat mai vechi pe care, în urmă cu 16 ani când am început munca în administrație n-am prea îndrăznit să-l cred vreodată fezabil. În lumina ultimelor evoluții, adică a politicii naționale de racordare a tuturor comunităților la gaze, împreună cu vecinii și prietenii de la Stoenești și Costești am decis să pornim la această misiune cu care consider că-mi pot declara îndeplinită munca în fotoliul de primar. În perioada următoare, în funcție de viteza cu care finalizează și Costeștiul dosarul, vom evalua pe ce fonduri se poate realiza această investiție: sursă europeană sau guvernamentală. Cu toate aceste probleme cauzate de pandemie, consider că. După ce vom parcurge etapa birocratică, adică, spre finele acestui foarte încercat 2020, în maxim doi ani să putem avea gaze în Bărbătești. În total, cred că ar fi vorba de o lungime de 80 kilometri, dintre care aproximativ 20 la noi, unde vă pot asigura că există interes din partea oamenilor să se racordeze deci nu va fi o investiție aiurea, un moft.

Constantin BĂNACU, primar Bărbătești