Când am fost ministru al Muncii, mi s-a solicitat ca vârsta de pensionare să crească la 68, chiar 70 de ani, ca să se meargă pe media Uniunii Europene. M-am opus categoric. Am spus că nu putem să creștem atât de mult vârsta de pensionare când, în România, speranța de viață este cu opt ani sub media Uniunii Europene.

Lia Olguța VASILESCU, fost ministru al Muncii