Dacă anul trecut l-am avut în prim plan pe marele voievod Mircea cel Bătrân, anul acesta am schimbat conceptul și avem un stand cu totul special. Pentru că tot vorbim despre satul românesc, am reprodus o culă, asemenea Culei Bujoreanu de la Muzeul Satului, unul dintre principalele obiective turistice din zonă. Am pregătit expoziții, un concert, dar și multe alte surprize. Vom promova Vâlcea, cel mai frumos județ din România, dar și un concept nou pe care eu l-am lansat: Vâlcea, județul turismului total! De ce? Pentru că turiștii pot alege ca destinație de vacanță județul Vâlcea, în orice perioadă a anului. Relieful, istoria, muzeele, mănăstirile creează unicitate județului Vâlcea, oferind oportunitatea turismului total

Constantin Rădulescu, președinte Consiliul Județean Vâlcea.

