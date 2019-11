RoStire

Am promis că voi recupera anii din cei pierduţi pentru a aduce localitatea în rândul comunelor dezvoltate ale judeţului, chiar dacă nu am reuşit să mai prindem multe dintre proiecte, fiindcă deja trecuse perioada de depunere când noi am preluat frâiele acestei localităţi

Gheorghe Gîngu, primar Bujoreni.

