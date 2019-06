RoStire

Nu pot să spun dacă Mugur Isărescu are susținerea noastră pentru un nou mandat la conducerea BNR. Vom discuta despre acest lucru. Dar am discutat despre numărul de locuri, despre ponderea pe care o are fiecare partid, numărul de locuri în cadrul BNR în funcţie cu numărul de locuri din Parlamentul României.

Viorica DĂNCILĂ, premierul României

