RoStire

Comunitatea de aici are nevoie de apă, canalizare, asfalt pe drumuri, iluminat stradal modern, şcoli şi grădiniţe care corespund stadiului actual al progresului în educaţie şi reţea de gaze naturale. Ne-am propus să aducem comuna la un standard ridicat de viaţă. Oamenii care locuiesc aici trebuie să nu simtă diferenţa dintre traiul de la ţară şi cel de la oraş. Nu doar străzile le avem în plan în vederea asfaltării, ci şi uliţele comunale, aşa încât localnicii să meargă la grădini pe asfalt. Dacă, în prezent, Bujoreniul are 2500 de gospodării, cu siguranţă, în fiecare an numărul lor va creşte cu peste 100 de locuinţe.

Gheorghe Gîngu, primar Bujoreni.

Similare

Comentarii

mesaj(e)