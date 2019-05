RoStire

Conducerea spitalului din Horezu a solicitat echipamente medicale în valoare de 1,725.000 lei, ecograf, analizoare etc. Am analizat şi vom aloca suma solicitată, la care şi Consiliul Local are o cotă de cofinanţare de 10%

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

