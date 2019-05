RoStire

Așteptăm meciul cu Slatina bucurându-ne rezervați după rezultatul nostru din ultimul meci în care am jucat, cel de la Cluj. Noi nu am așteptat pasul greșit al echipei din București, așa cum am văzut că acolo s-au așteptat pași greșiți din partea noastră.

Florentin PERA, antrenor principal SCM Râmnicu Vâlcea

