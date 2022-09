RoȘtire

8 septembrie 2022 a fost o zi deosebită în care s-a desfășurat ediţia jubiliară a Festivalului dansului popular „Brâul de aur”. În calitate de primar, am sărbătorit «majoratul» în administrație. Sunt fericit că am reuşit să organizăm, în Ziua Nașterii Maicii Domnului, a 50-a ediție a Festivalului „Brâul de aur”. Sper că am făcut o bucurie locuitorilor din Bărbăteşti şi tuturor celor care au dorit să ne fie alături în această zi sfântă.

• Constantin BĂNACU, primarul comunei Bărbătești