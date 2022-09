ROMANIAN MUSIC AWARDS – un eveniment muzical fără precedent în Râmnicu Vâlcea!

Email the Author

În rândurile de mai jos, vă prezentăm integral mesajul pe care primarul Râmnicului l-a transmis vineri, 23 septembrie 2022, după încheierea evenimentului muzical. „Pentru început, trebuie să recunoaştem un lucru: Romanian Music Awards a fost un eveniment muzical fără precedent în Râmnicu Vâlcea, atât din punct de vedere al artiştilor invitaţi şi al scenotehnicii desfăşurate, cât şi din perspectiva vizibilităţii de care s-a bucurat oraşul nostru. Graţie transmisiei live pe canalul Music Channel şi pe platforma Tik-Tok, un număr uriaş de iubitori ai muzicii din întreaga lume au aflat de Râmnicu Vâlcea şi de faptul că aici, la noi, se petrec spectacole artistice de mare calibru. Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a susţinut acest eveniment, cu convingerea că, pe termen scurt, dar şi în perspectivă mai îndepărtată, beneficiile de care se va bucura oraşul merită o astfel de implicare. Ca la orice manifestare de o asemenea anvergură, au existat şi aspecte mai puţin plăcute. Blocarea pentru mai multe zile a segmentului central din Calea lui Traian a cauzat, fără îndoială, o serie de ambuteiaje în traficul auto şi o creştere semnificativă a timpilor de parcurgere a oraşului de la un capăt la celălalt. Este, însă, un aspect specific oricărui eveniment public de mari dimensiuni: vedeţi Programul «Străzi deschise» din Bucureşti, care opreşte circulaţia auto pe Calea Victoriei şi Şoseaua Kiseleff în toate week-end-urile până la jumătatea lunii octombrie, sau (pentru cei care nu obosesc să invoce oraşele transilvănene în raport cu Râmnicul nostru) restricţiile de trafic (întinse pe mai multe zile) ocazionate în această vară de Festivalul Untold şi de multe alte manifestări cultural-sportive derulate în Cluj-Napoca. Iar exemplele pot continua la nesfârşit. Nu sunt adeptul blocării nejustificate a traficului auto în şi aşa destul de aglomerata zonă centrală a Râmnicului. Dar un eveniment cu specific de Gală precum Romanian Music Awards trebuia să beneficieze de o expunere maximă şi de o amplasare centrală şi nu se putea desfăşura în alte locaţii, gen Stadionul municipal, Malul Alb sau platoul Feţeni, aşa cum au invocat unii critici «de serviciu» ai Primăriei, calificaţi brusc (şi) în domeniul organizării evenimentelor artistice. Critici care, nu demult, deplângeau că centrul civic al oraşului nu este animat – iar acum, când animaţia de la Kilometrul «0» al Râmnicului a devenit cunoscută în întreaga lume printr-un eveniment artistic de amploare, s-au sucit la 180 de grade! Reamintesc şi faptul că la începutul anului, în februarie, proiectul de Hotărâre de Consiliu privind organizarea Romanian Music Awards la Râmnicu Vâlcea şi alocarea unui sprijin financiar de la bugetul local, a fost aprobat fără niciun vot împotrivă! Un singur lucru doresc să îl mai desprind din desfăşurarea acestui eveniment muzical: în repetate rânduri, foarte mulţi râmniceni mi-au cerut să fac demersuri pentru transformarea segmentului central din Calea lui Traian în zonă pietonală, după exemplul altor oraşe care beneficiază de un astfel de spaţiu. Nu ar fi fost o idee rea… Doar că problemele de trafic auto care s-au înregistrat în ultimele zile ca urmare a blocării bulevardului central între Prefectură şi Podul Vinerii Mari demonstrează clar că instituirea unei zone pietonale permanente pe Calea lui Traian în centrul Râmnicului este imposibilă. La finalul Romanian Music Awards, doresc să felicit publicul din Râmnicu Vâlcea, care, alături de oaspeţii veniţi în număr mare în aceste zile din întreaga ţară, s-au bucurat în mod exemplar de un spectacol de calitate. Doresc să le transmit scuzele mele sincere tuturor celor care au avut de suferit în aceste zile din cauza problemelor înregistrate în traficul auto şi să le mulţumesc, totodată, pentru înţelegerea de care au dat dovadă. Vreau să transmit aprecieri deosebite tuturor forţelor de ordine – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Poliţia Română şi colegii de la Biroul Rutier, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Poliţia Locală – pentru implicare şi pentru că au gestionat, în cele mai bune condiţii posibile, o situaţie cu caracter cumva excepţional. Şi doresc să îi felicit şi pe organizatorii celei de XIV-a ediţii a Romanian Music Awards pentru că, după o pauză de câţiva ani, au ales Râmnicu Vâlcea pentru reluarea Galei anuale a industriei muzicale româneşti. Am spus-o şi o voi susţine mereu: Râmnicul merită tot ce este mai bun! Iar la poalele Capelei se vor mai derula, şi pe viitor, multe alte evenimente de calitate, spre bucuria publicului local, dar şi pentru creşterea notorietăţii oraşului nostru în ţară şi chiar dincolo de graniţele ei”, a transmis primarul Mircia Gutău. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

