România învinge Spania și tricolorele mici continuă aventura la CE din Slovenia

În urmă cu câteva minute, într-un joc disputat în Slovenia, contând pentru grupele intermediare ale Campionatului European de handbal feminin Under 17, naționala României s-a impus în fața Spaniei, scor 28-22. Tricolorele mici, pregătite de antrenoarele Carmen Buceschi și Mia Rădoi, au avut un meci dificil contra ibericelor, prima repriză fiind destul de echilibrată. Spania a început mai bine jocul, dar s-a văzut nevoită să intre la vestiare cu handicap de un gol (scor 12-11 în favoarea României).

După pauză, tricolorele mici au făcut legea pe teren și s-au impus, meritat, la șase goluri diferență, scor final 28-22. În urma acestui succes, România Under 17 rămâne în cursa pentru poziția a noua în ierarhia finală a Campionatului European din acest an. În funcție de rezultatele din cealaltă grupă intermediară, româncele se vor duela, zilele următoare, cel mai probabil cu Slovenia și/sau Olanda pentru stabilirea configurației ierarhiei finale în jumătatea a doua a clasamentului.

O româncă, MVP

La finalul meciului câștigat de România în fața Spaniei, organizatorii turneului au anunțat cea mai bună jucătoare a meciului. Aceasta a venit în mod firesc din tabăra tricolorelor, fiind vorba despre extrema dreapta Oana Borș.