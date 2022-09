„ROMÂNIA ESTE PREGĂTITĂ pentru Conferința Plenipotențiarilor ITU”

A declarat Laurențiu Cazan, deputat liberal de Vâlcea

În această toamnă, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022, România va fi gazdă pentru un eveniment foarte important din domeniul comunicațiilor digitale. Spunem asta pentru că țara noastră va găzdui, la București, Conferința ITU. Vor sosi delegații din aproape toate statele lumii, iar țara noastră va avea o posibilitate importantă de a se face remarcată la nivel mondial atât în ceea ce privește expertiza în domeniul comunicațiilor și modul de organizare a unui eveniment de asemenea calibru, cât și în ceea ce privește turismul. Chiar și site-ul oficial al evenimentului are o secțiune foarte vizibilă în care sunt promovate cele mai importante obiective turistice care pot fi vizitate în România.

Chiar dacă evenimentele ce se vor axa strict pe domeniul comunicațiilor se vor desfășura la București, este de așteptat ca multe localități din țara noastră (foarte probabil și din Vâlcea) se profite de urma organizării unui asemenea eveniment, cu o numeroasă prezență internațională. Delegațiile ce vor sosi peste puțin timp, cum spuneam, de prin aproape toate țările planetei, vor avea în calendarele lor și zile în care vor merge în diverse localități din țară (cu precădere zona montană) pentru evenimente culturale și de relaxare.

Printre numeroșii oficiali ai statului român care au avut și au atribuțiuni în domeniul organizării acestui eveniment de la București se află și parlamentarul vâlcean Laurențiu Cazan (foto, în dreapta imaginii principale). În urmă cu câteva săptămâni, deputatul liberal a fost prezent tocmai la Riyadh, în Arabia Saudită, acolo unde s-a desfășurat întâlnirea interregională de pregătire a Conferinței Plenipotențiarilor ITU.

„Pe măsură ce procesul meu de pregătire pentru PP-22 se apropie de final (a fost ultima întâlnire interregională), îmi dau seama că-mi vor lipsi toate aceste evenimente, exerciții și discuții. Cu bune și rele, cu toate eforturile pe care a le-a presupus, a fost o experiență extraordinară, în care am crescut profesional, dar și ca om. E una din acele șanse pe care o primești o dată-n viață. Sunt tare recunoscător pentru toți oamenii pe care i-am întâlnit pe parcurs, care mi-au oferit sprijin și au fost deschiși să-mi împărtășească din experiența lor. Am învățat multe lucruri și voi face tot ce-mi stă în putere să le aplic în timpul conferinței de la București. Va fi un eveniment despre care vă spun sincer, are toate șansele să pună România pe harta mondială a comunicațiilor. A trecut și ultimul briefing de la Geneva, iar acum am intrat în linie dreaptă către conferință”, a punctat încrezător deputatul Laurențiu Cazan.