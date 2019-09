Romania arata bine cu doua luni inainte de Campionatul Mondial de handbal feminin: sfarsitul lui 2019 se incheie cu un unul dintre cele mai importante turnee din handbalul feminin – Campionatul Mondial de handbal feminin

Sfarsitul de an este unul bogat in evenimente sportive din toate sporturile. Unul dintre acestea urmeaza sa fie in centrul atentiei pentru aproximativ doua saptamani si este Campionatul Mondial de handbal feminin, unde nationala Romaniei este si ea implicata. Echipa antrenata de Thomas Ryde s-a calificat direct, castigandu-si acest drept alaturi de alte echipe, precum Japonia (tara organizatoare), Franta (campioana en-titre), Rusia si Olanda. Brazilia, Argentina, Senegal, Angola, Republica Democrata Congo, Coreea de Sud, Kazahstan, Australian, China si Cuba s-au calificat si ele datorita clasamentului final la campionatele continentale.

La tragerea la sorti care a avut loc la Teatrul Kanza Noh din Tokyo, acolo unde Romania si-a aflat adversarele si va juca in Grupa C, alaturi de Ungaria, Muntenegru, Senegal, Spania si Kazahstan. Primele trei echipe din grupele de calificare vor merge in grupele principale. Campionatul Mondial de Handbal din 2019 se va disputa in perioada 30 noiembrie – 15 decembrie, fiind gazduit de Japonia. Pe 8 decembrie vor incepe sa se joace meciuri din grupele principale.

Romania incepe pregatirile pentru turneul final

Coincidenta face ca inainte sa intre in cantonamentul pentru Campionatul Mondial, Romania sa aiba doua meciuri jucate in editia din 2020 a Europeanului. Ucraina este echipa in fata careia debuteaza in preliminariile pentru Campionatul European de anul viitor. Doua dintre cele sase echipe din grupa le intalneste in acest an, respectiv Ucraina si Insulele Feroe. Absolut toate jucatoarele selectionate pentru aceste doua meciuri vin din campionatul intern. Sase handbaliste vin de la SCM Ramnicu Valcea, actualul lider al Ligii Florilor, fiind echipa cu cele mai multe jucatoare convocate. De altfel, valcencele au reusit cu doar cateva zile inainte de selectia la echipa nationala sa o invinga in ultima secunda pe CSM Bucuresti, in derby-ul campionatului.

De patru ori a reusit Romania sa obtina vreo medalie la Campionatul Mondial de handbal feminin. In 1962 cucerea aurul la cea de-a doua editie, unde era si tara organizatoare. Atunci s-a organizat pentru singura data de catre tara noastra a unui turneu de asemenea anvergura. Cea mai recenta medalie a venit in 2015, in Danemarca, cand Romania a cucerit bronzul.

Program Romania la CM 2019

• Romania – Spania, 30 noiembrie

• Senegal – Romania, 1 decembrie

• Romania – Kazahstan, 3 decembrie

• Muntenegru – Romania, 4 decembrie

• Romania – Ungaria, 6 decembrie

Despre o noua medalie de aur

Thomas Ryde are un lot bun la baza, care este favorit in grupa de calificare, luand fata unei nationale precum cea a Muntenegrului. Conform cotelor deja listate de agentiile de pariuri, selectionata Romaniei are a sasea sansa la castigarea Campionatului Mondial. Pe www.unibet.ro cota Romaniei la cucerirea trofeului este de 25.00, fiind pe locul 6 in topul favoritelor acestei case de pariuri. Franta pleaca din nou cu prima sansa si este normal sa fie ea. Este detinatoarea en-titre a trofeului, ea reusind in 2017 sa castige in finala, in fata Norvegiei.



Cotele la pariuri privind castigatoarea Campionatului Mondial de handbal feminin din 2019

• Franta – 3.25

• Rusia – 3.40

• Novegia – 3.50

• Olanda – 9.00

• Danemarca – 21.00

• Romania – 25.00

De asemenea, Franta este echipa care a dominat handbalul mondial in ultimul timp. In 2018 a reusit sa cucereasca primul sau aur la un Campionat European. Totusi, cele doua nationale nu se vor putea duela in grupele de calificare sau principale. La editia din 2017, Romania a pierdut in optimile de finala, une a pierdut la un singur gol in fata reprezentativei Cehiei.