Reprezentantul ISU Vâlcea, Alexandru Oprea, argint în China

Advertisements

ISU Vâlcea are cu ce se mândri: vâlceanul Alexandru Oprea s-a întors din China, de la World Police and Fire Games (n.r. Campionatul Internațional al Polițiștilor și Pompierilor ) cu medalie de argint, la săritura în lungime, la care se mai adaugă alte premii, cum ar fi locul 4 la 100 m garduri. Alexandru Oprea a fost ales să participe la acest campionat din China, fiind desemnat cel mai bun sportiv, la atletism, obținând de-a lungul timpului numeroase medalii la etape naționale al IGSU și ale Ministerului de Interne. Participarea sa a avut loc prin I.P.A România (n.r. Asociația Internațională a Polițiștilor din România), având și câțiva sponsori, fără de care n-ar fi reușit să dovedească ce poate.„Este prima mea participare la Campionatul Mondial între polițiști și pompieri; eu zic că se putea și mai bine, dar am suferit o accidentare. A fost un campionat mondial foarte bine pregătit, cea de-a XVIII-a ediție și cea mai numeroasă ca participare. Participanții erau la un nivel ridicat, sportivi de performanță. Eu sper să fiu sănătos, să găsesc susținerea necesară pentru a mai participa”, a declarat Alexandru Oprea.

Inspectorul șef ISU Vâlcea, lt.col. Dan Pascaru, a ținut să precizeze că, dacă nu ar fi apărut acea accidentare, Alexandru Oprea putea să mai obțină un loc fruntaș. Cu toate acestea, în comparație cu mulți dintre participanții la campionat, care sunt de fapt voluntari la pompieri, deci au timp să practice sporturi de performanță, Alexandru Oprea se antrenează doar în timpul liber. Plus cele patru ore pe zi, două dimineața și două seara, ce fac parte din antrenamentul zilnic al pompierilor vâlceni. Important este că Vâlcea a avut un reprezentant și unul foarte bun, care a făcut cinste județului, implicit țării. Alexandru Oprea a fost desemnat anul trecut, în Gala ISU „General Magheru” sportivul anului. Felicitări, Alexandru Oprea! Succes, în continuare!