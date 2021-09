REGULI SPECIALE înaintea meciului cu CSM București. Persoanele nevaccinate SE POT TESTA LA SALA „TRAIAN”

Email the Author

Accesul în Sala Sporturilor «Traian» din Râmnicu Vâlcea va fi permis în urma triajului observațional. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome evidente de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă termometrizarea după cinci minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, persoanei în cauză i se va recomanda să contacteze autoritățile sanitare, fără a i se permite accesul la eveniment. Accesul spectatorilor în incinta sălii se va face prezentând la intrare următoarele: • carte de identitate; • dovada vaccinării împotriva virusului Sars-Cov-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete. SAU • rezultat negativ RT-PCR, nu mai vechi de 72 ore SAU • rezultat negativ Test Rapid ANTIGEN, nu mai vechi de 48 ore SAU • dovada trecerii prin boală (infectare Sars-Cov-2) pentru persoane aflate în perioada cuprinsă intre a 15-a zi și a 90-a zi, ulterioară confirmării infectării. Purtarea măștii de protecție de către spectatori este obligatorie pe toată durata participării la evenimentul sportiv. Doar minorii cu vârsta sub cinci ani nu au obligativitatea purtării măștii de protecție.

Conform hotărârilor în vigoare ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), pentru duelul cu CSM București, numărul spectatorilor prezenți la joc va fi limitat la 50% din capacitatea Salii Sporturilor „Traian”. Prin urmare, numărul biletelor care vor fi puse în vânzare va fi extrem de limitat, deoarece există și câteva sute de persoane care și-au cumpărat abonamente. „Întrucât testarea antigen este valabilă pentru o perioada de 48 de ore, vă recomandăm să vă testați îndată ce achiziționați biletul de acces la joc. Prietenii noștri de la German Diagnose, care au laboratorul mobil amplasat in parcarea fostului supermarket Billa, vizavi de parcul Mircea cel Bătrân, vă oferă testarea rapidă Antigen pentru tariful de 20 RON, doar în baza biletului de acces la eveniment. În ziua jocului, începând cu ora 16:00, în fața Sălii Spoturilor Traian va fi amplasat cortul pentru testare rapidă al Spitalului Județean Vâlcea, pentru a veni în întâmpinarea dvs, facilitându-vă accesul la joc. Să aveți în vedere faptul că o testare durează până la 15 minute. Prin urmare, pentru a evita aglomerația la Sala Sporturilor Traian, vă rugăm să vă testați din timp. Persoanele vaccinate cu schema completă nu vor avea nevoie de testare”, ne-au anunțat reprezentanții SCM Râmnicu Vâlcea.

După un debut de sezon mai puțin reușit (o victorie, o remiză și o înfrângere), SCM Râmnicu Vâlcea se află, la mijlocul acestei săptămâni, în fața unui test foarte important. Handbalistele au posibilitatea de a se «reabilita» în fața suporterilor într-un joc în care adversare vor fi cele mai mari rivale ale vâlcencelor din ultimele trei sezoane. Echipele primăriilor din Râmnicu Vâlcea și București se întâlnesc într-un meci de care pe care, la finalul căruia fiecare are nevoie de victorie pentru a confirma utilitatea investițiilor de milioane de euro care au fost făcute pentru ca aceste echipe să poate funcționa. Întâlnirea este programată joi după-amiaza, cu începere de la ora 18.00 , în Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea. Meciul va fi transmis în direct de către Televiziunea Română prin intermediul postului TVR 1. Înaintea acestui joc, SCM Râmnicu Vâlcea se află pe locul opt în clasament (patru puncte), iar CSM București ocupă poziția a treia (nouă puncte).

