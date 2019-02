Războiul apei pluviale: Comunicat de presă PNL Râmnicu Vâlcea

După ce în decembrie 2017 a majorat aberant și nejustificat taxele locuitorilor și a pregătit introducerea unei noi taxe precum cea pe apa de ploaie, Primarul Taxă a ieșit la rampă, acompaniat de lacheul său Costică din Consiliul Județean. Considerând Primăria Râmnicului feuda sa și folosind într-un comunicare oficială a acestei instituții exprimarea „nemernici”, Primarul Taxă, altfel un aparat de disimulat și mințit populația, erijează acum în militant pentru eliminarea birurilor instituite de alianța PSD-PER din Consiliul Local.

Pentru a exemplifica acest lucru, amintim desființarea în scop imobiliar a liceului tehnologic Oltchim și a tentativei de schimb de clădiri referitor la care a afirmat public că va avea acordul ministerului de resort, însă nu l-a arătat nici până azi și modul în care a împrumutat orașul la bănci pe 10 ani cu peste 5 milioane de euro motivând necesitatea unor investiții în dezvoltare și infrastructură, ca apoi să schimbe destinația banilor pentru achiziționarea fostei clădiri SOCOM cu peste 2 milioane de euro în scopul amenajării unor birouri pentru personalul din Primărie. Față de acest ultim aspect, acuzat de PNL Rm. Vâlcea la acel moment, Gutău Mircia a spus că împrumutul nu are nicio legătură cu achiziția clădirii SOCOM, ci cu investiții necesare aprobate prin HCL. Așa cum am arătat, ulterior, tot prin HCL, a mutat banii împrumutați la bancă în buzunarele proprietarilor acestui imobil. Mai mult, acuzat de PNL Rm. Vâlcea de dimensiunile majorării taxelor pentru anul trecut, în dezbaterea publică din 2018 din cinematograful din zona Ostroveni, Primarul Taxă a afirmat, la fel, că intoxicăm cu minciuni, dar a primit chiar în timpul discuțiilor, de la un consilier local PNL, o copie a unei facturi care indica exact contrariul.

Referitor la deranjul provocat de informarea populației de către PNL Rm. Vâlcea despre intențiile primarului Gutău Mircia de a pune din nou taxă pe apa de ploaie, dăm publicității documentul distribuit de S.C. APAVIL S.A. și îi adresăm acestuia următoarele întrebări:

1.Ținând cont de faptul că Primăria Râmnicului este acționar majoritar la S.C. APAVIL S.A, la care are reprezentant dorit de Gutău Mircia în Consiliul de Administrație și instituirea unei asemenea taxe pe apa de ploaie are obligatoriu nevoie de Hotărârea Consiliului Local, cum a fost posibil ca S.C. APAVIL S.A. să distribuie fără o asemenea Hotărâre înștiințarea acesta și fără știința Primarului? Când a fost distribuită, Gutău Mircia a știut, sau nu de acțiune?

2.De ce în înștiințare scrie, sub semn și semnătură privată, „în cazul în care nu vă conformați solicitării noastre în termen de 15 zile urmează să considerăm acceptul dumneavoastră tacit pentru facturarea serviciilor prestate privind apa meteorică”? Care este cadrul legal pentru o astfel de atitudine și cum este posibilă fără Hotărâre de Consiliu Local?

3.Cum l-am putea crede pe Gutău Mircia că s-a luptat pentru eliminarea acestei taxe-bir în condițiile în care, pentru anul 2018, a majorat taxele și cu 300% și cât timp S.C. APAVIL S.A. a distribuit înștiințarea acesta locuitorilor Râmnicului?

Vă prezentăm atașată acestui comunicat de presă dovada intențiilor Primarului Taxă și îl asigurăm pe acesta că, așa cum a procedat și până acum, PNL Râmnicu Vâlcea va informa locuitorii despre toate deciziile sale pe care le considerăm nocive, greșite și păguboase, mai ales cele care privesc banii plătitorilor de taxe și impozite.

• Departamentul de Comunicare al PNL Râmnicu Vâlcea, 26.02.2019