„PROPUNEREA LEGISLATIVĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere se află în lucru, la comisiile permanente ale Senatului”

A declarat Daniela Oteșanu, deputat de Vâlcea Printre deputații care au semnat o propunere legislativă de importanță în domeniul transporturilor rutiere se află și Daniela Oteșanu. Alături de mai mulți colegi social-democrații din Camera Deputaților, Daniela Oteșanu se află printre parlamentarii care au susținut această propunere, una necesară credem noi, prin care se dorește modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011. În concret, ccopul acestei propuneri este acela de a reglementa relaţia dintre operatorii economici care efectuează activităţi conexe transportului rutier, respectiv autogări, şi beneficiarii acordurilor de folosire a autogărilor. După ce a parcurs pașii necesari, propunerea legislativă la care facem referire se află acum la comisiile permanente ale Senatului (aceasta fiind prima Cameră sesizată), termenul de adoptare fiind 13 octombrie 2022. „Aceste modificări apar ca fiind necesare şi corecte în raport cu domeniul transportului rutier de persoane. De-a lungul timpului, au fost semnalate mai multe abuzuri. Modificările sunt necesare şi pentru stabilirea unui cadru legal care să asigure o anumită stabilitate şi transparenţă procedurilor existente” , se arată în expunerea de motive care au dus la formularea acestei propuneri legislative. „Transportul rutier de persoane, în mod obiectiv, este condiţionat de existenţa unor autogări ori spaţii special amenajate pentru îmbarcarea, respectiv debarcarea călătorilor. În lipsa acestora, relaţia transportator – pasager nu poate exista, dat fiind faptul că se impune realizarea procesului de îmbarcare – debarcare călători în condiţii de siguranţă. Date fiind atribuţiile şi interesul autorităţilor administraţiei locale ca nevoile populaţiei din localitatea respectivă să fie acoperite, acestea trebuie ca, în lipsa unei investiţii private, să preia ele administrarea acestei activităţi. Se respectă în acest fel nu numai scopul pentru care aceste autorităţi există, acela de a gestiona problemele de interes local, dar şi principiul deja enunţat cu privire la serviciul public de transport, şi anume: acolo unde nu există un interes comercial din partea entităţilor private, autoritatea locală are sarcina de a prelua soluţionarea problemei”, a precizat Daniela Oteșanu cu privire la această propunere legislativă pe care a susținut-o. „Apar în practică situaţii în care este nevoie de folosirea unor autovehicule suplimentare, aşa că se impune ca şi aceste situaţii să capete o reglementare legală pentru a fi evitată orice fel de neclaritate. Una dintre atribuţiile autorităţii naţionale din domeniu este şi aceea de a cunoaşte care sunt traseele acoperite de transportul comercial, care este frecvenţa curselor, precum şi faptul că activitatea de transport se desfăşoară în condiţii de siguranţă şi confort pentru consumatorul final – pasagerul. Pentru ca aceste atribuţii să poată fi realizate de către această autoritate, este necesar să existe în corpul legii cerinţe de punere la dispoziţia autorităţii a tuturor datelor necesare. La fel, apariţia unor situaţii ce au ca efect diminuarea capacităţii de transport de persoane trebuie să fie adusă la cunoştinţa autorităţii, de îndată ce este identificată o astfel de nevoie, astfel încât aceasta, în măsura în care este cazul, să poată lua măsurile necesare şi adecvate”, a mai precizat reprezentanta județului nostru în Parlamentul României.

