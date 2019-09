Promenada Inimilor, din nou în Râmnicu Vâlcea

Advertisements

Sâmbătă, 28 septembrie, a avut loc la Râmnicu Vâlcea evenimentul Promenada inimilor, la care au participat peste 300 de copii, tineri și adulți.

„Sănătatea este în mâinile fiecăruia dintre noi. Noi, cei din Rotary, suntem dedicaţi comunităţii în care trăim, iar acum am avut ocazia, pentru al șaselea an consecutiv, să arătăm acest lucru printr-un proiect inițiat în urmă cu mai mulți ani de rotarienii din România și Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de Rotary Club Râmnicu Vâlcea, Rotary Club Râmnicu Vâlcea – Cozia, în colaborare cu Primăria Râmnicu Vâlcea.

Promenada Inimilor este un concept simplu şi inovator care are scopul de a încuraja publicul de toate vârstele şi preocupările să meargă pe jos pentru a-şi menţine sănătatea. Proiectul implică amenajarea (realizată încă din anul 2014 pe bulevardul Dem Rădulescu), în parteneriat cu Primăria Râmnicu Vâlcea, a unei rute accesibile pe care publicul de toate vârstele este încurajat să facă mișcare și în organizarea anuală a unei plimbări cu participare numeroasă” , a declarat Bogdan Pistol, președinte 2019/2020 al Club Rotary Râmnicu Vâlcea.