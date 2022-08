„PROJECT APOLLO” – artă digitală, inițiativă a tinerilor cu care ne mândrim!

Email the Author

Un grup de adolescenți cu vârste între 16 și 18 ani din județul Vâlcea a pus bazele unui proiect ce vizează domeniul S.T.E.A.M, aducând traineri care au instruit și inițiat zeci de tineri participanți în sfera designului grafic și nu numai. Astfel, pe parcursul verii, prin intermediul Fondului Științescu, în cadrul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” s-au desfășurat, săptămânal, cursuri gratuite în domeniul artei digitale, adresate tuturor celor interesați. „Arta digitală combină o modalitate tradițională de exprimare cu sfera vastă și actuală a tehnologiei, fiind un domeniu de viitor, dar clar neglijat” – Făsui Cătălina, coordonator. Într-o eră a tehnologiei, conceptele digitale sunt esențiale, de aceea ne-am dorit să le oferim celor din județul nostru oportunitatea de a își găsi un domeniu căutat și de actualitate, în care se poate sa își dorească să activeze în viitor. Săptămânile intense de cursuri au conținut sesiuni practice de lucru în domenii precum: Editarea foto, Peisagistică, Animația 2D & 3D, Desenul Tehnic, Teoria culorii etc. Toate aceste cursuri s-au desfășurat cu ajutorul tabletelor grafice speciale, cât și al laptopurilor, care au fost asigurate de coordonatorul Project IVI, Cătălin Vasile, respectiv programe profesionale pentru ca participanții să își desfășoare activitatea într-un mod captivant și facil. Așadar, pe data de 6 august 2022, marcăm finalizarea acestor cursuri de artă digitală susținute pe perioada verii, găzduind la evenimentul final un invitat special. Acesta le va vorbi tinerilor prezenți în cadrul unei conferințe despre parcursul său profesional în acest domeniu. Raul Joshua Teleki, invitatul special, dar și unul dintre vâlcenii cu care ne mândrim, este absolvent de arhitectură, pasionat de arta digitală, în special modelarea 3D. Este cunoscut pentru crearea efectelor speciale pentru: Stranger Things 3, Snowpiercer, The Meg, Jurassic World: Fallen Kingdom și altele. Având o vastă experiență în domeniu, vă așteaptă sâmbătă alături de noi pentru a ne povesti despre această industrie, utilizarea de diferite software-uri și, mai ales, despre cum a reușit el să își transforme pasiunea în profesie. Vă așteptăm pe data de 6 august 2022, la Biblioteca Județeană în cadrul evenimentului de final al ințiativei Project Apollo! Proiectul este finanțat prin Fondul Științescu Vâlcea, implementat de către Fundaţia Comunitară Vȃlcea (FCVL), în parteneriat cu Romanian-American Foundation (RAF) și Federaţia Fundaţiile Comunitare din România – FFCR. • Dana RĂDULESCU – bibliotecar, Coordonator EUROPE DIRECT Vâlcea

