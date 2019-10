Proiectul ERASMUSDAYS 2019, la Colegiul Energetic

Advertisements

Succesul primelor două ediții ale inițiativei #ErasmusDays a dus la continuarea acestei inițiative și în acest an. Activitățile propuse se adresează nu numai participanților la programul Erasmus+, ci și tuturor celorlalți actori interesați de mobilitatea internațională și de participarea democratică: instituții de învățământ și de formare, întreprinderi, centre de cercetare, camere de comerț, agenții de ocupare a forței de muncă, organizații și ONG-uri etc.

Pentru Colegiul Energetic #ErasmusDays au însemnat multiple oportunități de a face cunoscute parteneriatele sale cu licee din Europa. Astfel, a fost realizată o expoziție ce a reunit produsele finale ale proiectelor deja încheiate, deoarece titlul manifestării a fost: Erasmus + projects: past-present-future.

În cadrul proiectului Local solutions for global challenges / Soluții locale pentru provocări globale (Număr de referință: 2019-1-IT02-KA229-062188_2), elevii Energeticului au participat la o întâlnire on line în cadrul căreia fiecare țară parteneră și-a prezentat echipele ce vor implementa timp de doi ani parteneriatul.

Des rivières dans nos villes / Râurile din orașele noastre (Număr de referință: 2019-1-FR01-KA229-062882_5) este un proiect ce își propune dezvoltarea abilitaților, a cunoștințelor și a atitudinilor pozitive față de mediul ambiant prin renaturarea unor zone din regiunile în care se află școlile partenere și conlucrarea în grupuri multinaţionale în vederea realizării produselor finale. Energeticul a făcut un prim pas în acest sens, plantând un arbore ce poartă legate de crengile lui dorințele elevilor pentru un mediu curat.

În cadrul proiectului Digital Citizenship Education: Using Smart Technologies Smartly (Număr de referință: 2019-1-IT02-KA229-062415_3) ce are ca scop să educe elevii, dar și societatea în utilizarea responsabilă a tehnologiei, în beneficiul lor, participând la viața civică și socială s-a desfășurat prima întâlnire de proiect, în perioada 7 octombrie – 11 octombrie 2019, la COLEGIUL ENERGETIC. Au participat câte doi profesori din Turcia, Spania, Italia (țara coordonatoare) și peste 20 de profesori și elevi români.

Întâlnirea și-a propus să asigure derularea proiectului în condiții optime, profesorii participând la activități de Management (organizarea, obiectivele proiectului, sarcini pentru fiecare școală, activități, planul de diseminare, planul de evaluare, planul de comunicare etc.), dar și de realizare de sondaje online și interpretarea lor, studiul instrumentelor digitale utile în educație, utilizarea platformelor de învățare online etc. De asemenea, profesorii au experimentat aventuri digitale interesante în cele trei secțiuni ale Muzeul digital din Sibiu (vizitând locuri faimoase din lume cu ajutorul tehnologiei), Realitate virtuală (aventuri 3D), Fab-Lab (imprimantă 3D și alte dispozitive pentru organizarea de ateliere pentru elevi).

Toate experiențele vor contribui cu siguranță la atingerea obiectivului final, realizarea unui ghid de cetățenie digitală.

În zilele de 11 și 12 octombrie, s-a desfășurat, tot la Energetic, prima reuniune din cadrul Proiectului ERASMUS+ „Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training National reference points” (EQAVET-NRP-RO 2019) ce își propune creșterea calității și atractivității învățământului tehnologic prin introducerea unei platforme electronice în fiecare școală, în vederea îmbunătățirii procesului instructive-educativ și de evaluare

Această activitate a Rețelei parteneriale a avut ca temă: Învățarea colaborativă asistată de calculator – Laboratorul virtual. La activitate au participat reprezentanții școlilor din rețea (Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea, Colegiul Tehnic Energetic București, L.T.E. – „D. Hurmuzescu” Deva, L.T. „Henri Coandă” Buzău, Colegiul Tehnic Energetic Cluj Napoca, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea), elevi din cadrul Colegiului Energetic Râmnicu Vâlcea și reprezentat CNDIPT – Gheorghiu Tatiana. În prima parte a activității doamnele prof. Marica Mariana și prof. Diaconescu Carmen de la Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea au prezentat tema „Învățarea colaborativă – concept, principii, rezultate” după care prof. Popescu Monica și prof. Efrim Viorel au demonstrat, cu ajutorul a 21 de elevi, conceptul „Învățarea colaborativă sprijinită de calculator– Laboratorul virtual”. În cadrul acestei demonstrații elevii au lucrat pe grupe abordând 9 teme diferite de laborator. Grupele au fost eterogene formate din elevi de liceu-ciclul superior și de școală profesională. Pentru concursul de LOGO s-au înscris 27 de elevi din școlile din rețea. Tema propusă „Educația și pregătirea profesională sunt cheile viitorului” a incitat imaginația și creativitatea elevilor care au transmis online lucrări valoroase și interesante. În timpul jurizării lucrărilor s-a urmărit respectarea tematicii, originalitatea mesajului și valoarea artistică. A fost, deci, o săptămână plină de energie, comunicare fără frontiere, noi prieteni, grijă pentru mediu, experiențe de neuitat.

Prof. Marica Mariana

Prof. Ana-Maria Udrescu

Prof. Codruța Țenea