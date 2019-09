Primită de SMURD Vâlcea, Ambulanță de tip C, „în așteptarea” medicului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea, mai precis SMURD-ul, deține, alături de șase autospeciale tip B2 (n.r. mașină fără medic, pentru urgențe) și o autospecială tip C, adică medicalizată. Aceasta trebuie deservită de patru persoane: doi paramedici, un asistent și un medic. Din păcate, nu este folosită deoarece lipsește medicul.

„Deși au fost organizate mai multe concursuri pentru încadrarea medicului, până acum nu s-a reușit acest lucru. Nu s-a prezentat nimeni la concursuri. Noi sperăm ca-n cel mai scurt timp, la începutul acestei luni, să analizăm lucrurile și să vedem dacă putem funcționa ocazional, cu un medic. Se va încerca varianta colaborării cu medicii doar pentru gardă. Inspectoratul va pune la dispoziție cei doi paramedici, dar avem nevoie și de ajutorul UPU (Unității Primiri Urgențe de la Spitalul Județean) pentru asigurarea medicului care-i va coordona pe cei doi paramedici. Ideea e să începem”, a declarat lt.col. Dan Pascaru (foto), inspector șef ISU Vâlcea.

Astfel, deși SMURD-ul deține o autospecială C, adică medicalizată, se lovește de problema ce afectează în general județul: lipsa medicilor. Mașina a fost trasă pe dreapta înainte de a face orice deplasare la o urgență, deși, în mod normal, o autospecială de tip C, adică dotată cu medic, medicamente pentru Terapie intensivă ar trebui utilizată 24 din 24 de ore. Așa cum precizam, se încearcă folosirea mașinii ocazional.