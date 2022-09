PRIMARUL FLORINEL CONSTANTINESCU este mulțumit:

DRUMUL JUDEȚEAN care pornește de la monumentul din Jiblea spre Argeș arată impecabil

Au fost lucrări nu tocmai ușor de realizat, însă constructorii au lucrat profesionist și și-au respectat termenele, iar acum putem spune că modernizarea Drumului Județean 703 G este aproape de final! Mai sunt doar retușuri de făcut la modernizarea drumului care pleacă de la monumentul din Jiblea (Călimănești), traversează comunele Sălătrucel şi Berislăveşti, ajungând în comuna Şuici, județul Argeş.

Lucrările de modernizare, realizate sub coordonarea Consiliului Județean Vâlcea, sunt unele de calitate, edilul orașului Călimănești, Florinel Constantinescu, apreciind felul în care s-a lucrat la tronsonul de drum de pe raza urbei pe care o conduce.



Președintele Constantin Rădulescu spune că drumul modernizat va ajuta și la dezvoltarea turismului din zonă

Într-o declarație oferită acum, când lucrările de modernizare a Drumului Județean 703 G sunt aproape finalizate, președintele Constantin Rădulescu a spus că noile condiții de circulație pe care le oferă calea rutieră pot conduce și la dezvoltarea turismului din zonă. De altfel, președintele CJ Vâlcea a avut, pe 1 septembrie 2022, și o întâlnire cu primarii celor trei localități vâlcene prin care trece DJ 703 G.

„În urma execuției lucrărilor, putem spune că avem în această zonă unul dintre cele mai frumoase drumuri turistice din județul Vâlcea. Joi, 1 septembrie, am avut o întâlnire cu primarii celor trei localități pe care le traversează drumul: Călimănești, Sălătrucel și Berislăveşti. Împreună am realizat o evaluare a stadiului proiectului și am stabilit ultimele detalii înaintea finalizării acestui obiectiv de investiții”, a declarat președintele Constantin Rădulescu.

În context mai este de amintit că, pentru modernizarea celor 12,65 kilometri, cât măsoară acest drum pe raza județului nostru, Consiliul Județean Vâlcea a investit aproximativ 17 milioane euro, banii provenind din fonduri europene.