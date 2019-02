Președintele Constantin Rădulescu și Witold Urbanowski, întâlnire informală la sediul USG

Marţi, 5 februarie 2019, la invitaţia domnului Witold Urbanowski (foto, în imaginea principală), la sediul Ciech Sodă SA, a avut loc o întâlnire la care a fost prezent Preşedintele Constantin Rădulescu (foto, în imaginea din dreapta), însoţit de personal din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.

Întâlnirea se înscrie în programul de consultări periodice pe care preşedintele Constantin Rădulescu le-a demarat, la începutul acestui an, cu agenţii economici care desfăşoară activităţi şi se dezvoltă în judeţul Vâlcea, indiferent de forma capitalului investit.

„Întâlnirea a fost una informală şi am schimbat opinii privind situaţia actuală şi de viitor. Şi Ciech Sodă SA face parte din categoria partenerilor sociali, denumiţi generic de mine, întrucât cei care generează locuri de muncă pentru vâlceni ne sunt parteneri pentru crearea unui climat de stabilitate socială şi economică. Am discutat despre contribuţia pentru rezolvarea problemelor de la cariera de calcar şi despre un program de întâlniri periodice, pentru evaluarea stadiului acţiunilor comune pe care le desfăşurăm, cu respectarea normelor legale.

Ciech Sodă SA şi Consiliul Judeţean Vâlcea colaborează în interesul vâlcenilor, deoarece consider că este de datoria mea să asigur o comunicare corectă şi loială în prezent şi în viitor.

Platforma Chimică este inima economiei judeţului şi voi continua să am întâlniri cu agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea aici, indiferent dacă sunt privaţi sau de stat”. – Constantin Rădulescu, Consiliul Județean Vâlcea.