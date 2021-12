Președintele CJ Vâlcea a primit o PROMISIUNE IMPORTANTĂ de la noul ministru al Transporturilor

Marți, 7 decembrie 2021, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a întâlnit cu noul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu. Despre discuțiile care s-au purtat la București, la sediul ministerului, am aflat mai multe de la președintele Constantin Rădulescu. Din câte se pare, este vorba despre noi vești bune care vizează dezvoltarea infrastructurii din județul nostru, dar și despre … o vizită în Vâlcea la început de 2022.

„După întâlnirea cu Sorin Grindeanu, vicepremier și ministru al Transporturilor, avem vești bune pentru Vâlcea! Cred în lucrurile făcute spre binele tuturor și, pentru că iubesc oamenii, sunt foarte implicat în tot ceea ce fac prin prisma funcției de președinte al Consiliului Județean Vâlcea, pe care vâlcenii mi-au încredințat-o. Nu sunt un om care să stea în birou, fiindcă sunt un om de acțiune, prezent mereu în teren și acolo unde este nevoie de mine. Fiindcă îmi doresc multe pentru județul meu, iar deciziile importante se iau în Capitală, pentru că «acolo se dă ora exactă», cel puțin o zi pe săptămână mă deplasez la București, fie cu problemele curente, fie pentru a identifica oportunități de finanțare a proiectelor noastre”, a punctat președintele Consiliului Județean Vâlcea.

„În cadrul unei întâlniri cu vicepremierul și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, am discutat despre autostrada Sibiu-Pitești, despre drumurile naționale care trec prin Vâlcea, despre sensuri giratorii, precum și despre proiecte viitoare pe care Ministerul Transporturilor le poate implementa pe teritoriul județului nostru. Am primit promisiunea vicepremierului Sorin Grindeanu de a ne vizita, anul viitor, județul și îi mulțumesc pentru disponibilitatea de a veni la Vâlcea”, a mai transmis președintele Constantin Rădulescu.