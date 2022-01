Premierul Ciucă, față în față cu reprezentanții elevilor

Acordarea burselor și aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19 în școli au fost principalele teme discutate la întâlnirea premierului Nicolae Ciucă cu reprezentanții Consiliului Național al Elevilor

Prim-ministrul Nicolae Ciucă și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, s-au întâlnit, vineri, 14 ianuarie 2022, cu o delegație a Consiliului Național al Elevilor, pentru a discuta despre acordarea burselor și aplicarea măsurile de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19 în școli. Cu această ocazie, a fost analizat rolul pe care îl au bursele școlare pentru stimularea performanței în educație și a oferi, totodată, sprijinul necesar elevilor care se confruntă cu probleme sociale. Reprezentanții Guvernului și cei ai Consiliului Național al Elevilor au evidențiat importanța burselor de merit pentru motivarea elevilor, în spiritul recunoașterii rezultatelor activității de studiu.

Șeful Executivului spune că fondul din care se acordă bursele a crescut de patru ori față de anul 2020

Guvernul susține continuarea politicii de creștere semnificativă a cuantumului burselor elevilor, a numărului beneficiarilor, precum și a nivelului de adecvare a acestora la obiectivele asumate pentru fiecare tip de bursa. Este vorba despre stimularea învățării, încurajarea performanței și excelenței, susținerea competiției și, pe de altă parte, sprijinul acordat elevilor aflați în dificultate, din perspectiva socială sau medicală. Fondul de burse, care a crescut de patru ori față de anul 2020, va fi utilizat integral pentru plata burselor elevilor, fie că sunt burse acordate olimpicilor, burse de merit, de studiu, sociale, profesionale sau bani de liceu.

„Vrem să încurajăm performanța și garantarea șanselor reale la educație, tuturor copiilor, fără discriminare. De accesul la educație depinde succesul în viață al viitorului adult. Susținem elevii performanți să continue și să aprofundeze studiile. În același timp, prin acordarea de burse sociale, într-un cuantum minim garantat dublu față de anul precedent, susținem copiii din medii defavorizate, care au nevoie de sprijin pentru a nu abandona școala si pentru a se integra pe piața muncii și în societate. Pentru a asigura transparență și predictibilitate, analizăm modificarea legii, în sensul includerii în lege, a criteriilor de acordare a burselor pe baze coerente și motivante”, a declarat premierul Ciucă.

Sprijin pentru elevii aflați în risc de abandon școlar

La nivelul Guvernului, a fost aprobat recent un pachet de măsuri care se adresează atât încurajării performanței în educației, dar și susținerii elevilor ce provin din medii defavorizate și combaterii abandonului școlar. Au fost menționate continuarea programului pentru acordarea, la nivel național, a produselor lactate și de patiserie, precum și extinderea proiectului prin care elevi din 150 de unități de învățământ beneficiază de o masă caldă sau pachete alimentare.

În plus, Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar (PNRAS) va oferi 2.500 de granturi școlilor cu elevi aflați in risc mediu și ridicat de abandon școlar, în valoare de până la 200.000 euro/școală. Aceste școli vor avea ocazia să organizeze activități educaționale și extracurriculare integrate și specifice nevoilor pe care le au, incluzând o nouă categorie de instrumente de sprijin economic (masă caldă, subvenții etc.), care să vină în sprijinul copiilor care învață în aceste școli vulnerabile din perspectiva abandonului școlar.

Cum se va desfășura procesul educațional în Valul V al pandemiei?

Un alt punct important al discuției a făcut referire la desfășurarea procesului de învățământ în condițiile de siguranță sanitară și respectarea, în unitățile de învățământ, a măsurilor de protecție și prevenire a răspândirii coronavirusului. În cadrul discuțiilor privind noile măsuri ce vor fi aplicate la nivelul unităților de învățământ, în contextul pandemiei de COVID-19, reprezentanții Consiliului Național al Elevilor au propus elaborarea de mecanisme complexe și flexibile privind modul de organizare a cursurilor în unitățile de învățământ. Acestea vor fi adaptate la specificul fiecărei localități. În acest context, s-a discutat despre deblocarea furnizării testelor de salivă în școli, fapt ce ar permite testarea extinsă a elevilor, modalitate de combatere a răspândirii virusului.

Premierul Nicole Ciucă a mai precizat că, pentru aplicarea eficientă a măsurilor de protecție, este nevoie de implicarea tuturor părților implicate în procesul de învățământ. El a cerut reprezentanților Consiliului Național al Elevilor să fie parte activă a acestui efort comun. Dialogul între reprezentanții Guvernului și cei ai Consiliului Național al Elevilor va continua, urmând a fi organizate periodic astfel de întâlniri.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Guvernului României