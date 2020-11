Potrivit Newsweek, fostul parlamentar vâlcean, FLORINEL BUTNARU, aproape să devină șomer

Sursa menționată dă ca sigură demiterea Șefului Consiliului de Monitorizare

Să-ncepem cu începutul: cine e Florinel Butnaru? Inginer, fost șef la Autoritatea Rutieră Vâlcea, consilier județean și, mai ales, senator între 2012-2016, ales pe listele „partidului” înființat de Dan Diaconescu. A abandonat PP-DD pentru PSD în 7 octombrie 2013, pe vremea când era senator. Din 22 octombrie 2013, a devenit vicepreședinte al Comisiei pentru drepturile omului, poziție din care a încercat, în 2016, să ocupe funcția de președinte al Consiliului de Monitorizare. În 7 decembrie 2017, a reușit…

Ce este Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități? „Autoritate autonomă, sub control parlamentar” care ar trebui să vegheze la felul în care sunt tratate persoanele cu dizabilități din centrele rezidențiale, să depună plângeri atunci când sunt indicii de moarte suspectă sau de încălcare a drepturilor, să sesizeze Avocatul Poporului și să facă recomandări instituțiilor de asistență socială, pentru a îmbunătăți viața oamenilor instituționalizați.

„Florinel Butnaru, pesedist suspendat din partid, migrat din PP-DD, a primit, marți, vot de respingere pe raportul instituției pe 2019, în Comisia de drepturile omului din Senat: Este raport de respingere în Comisie asupra raportului de activitate pe ultimul an și propunere de revocare din funcție. În Comisie votul a fost de respingere în unanimitate. Au fost opt voturi pentru respingerea raportului de activitate. Acum, să vedem votul în plen, sper să nu fie politic și împotriva raportului. Apoi, se va relua procedura de alegere a unui nou președinte”, a declarat, pentru Newsweek România, senatorul USR Adrian Wiener, membru în Comisia de drepturile omului.

Potrivit aceleiași surse, în raportul pe 2019, când apar pentru prima oară decesele survenite în centrele rezidențiale, nu există nici un fel de informații despre cauza decesului. Cu un an înainte, în raportul pe 2018, nu exista nici o informație despre decesele persoanelor cu dizabilități instituționalizate. „Raportul conține recomandări despre remedierea problemelor, iar decesele nu sunt remedieri”, se justifica Butnaru, al cărui salariu ca șef al Consiliului era de 8.000 lei/lunar.