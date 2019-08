Polițistul din Sibiu acuzat că ar fi încercat să violeze două adolescente este din Vâlcea (informație pe surse)

O informație venită pe surse la momentul acesta (a fost mediatizată și în publicația Gazeta Vâlceană în urmă cu puțin timp) arată că polițistul din cadrul IPJ Sibiu care este cercetat pentru că ar fi încercat să violeze două adolescente (fetele îi erau eleve la cursuri de box) ar fi vâlcean. Polițistul ar avea 50 de ani, lucrează la Ordine Publică în cadrul IJP Sibiu și ar fi fiul primăriței Sonia Iliescu din comuna Racovița. Așa cum s-a scris încă de ieri în presa națională, polițistul ar fi încercat să profite de cele două fete cu prilejul unor deplasări la București, când sportivele în vârstă de 12 și 17 ani urmau să participe la diferite concursuri de box.

„În cursul lunii aprilie 2018, numitul IG s-a deplasat împreună cu minora de 12 ani la Bucureşti, unde persoana vătămată urma să se antreneze cu lotul naţional feminin de box, având în vedere că aceasta avea rezultate sportive foarte bune (de două ori campioană naţională la box) şi îşi dorea să facă sport de performanţă.

Acolo s-a cazat în aceeaşi cameră cu minora, iar în timpul nopţii, a încercat prin exercitarea unor acte de constrângere fizică să întreţină raporturi sexuale cu persoana vătămată, în vârstă de doar 12 ani la acea dată, în timp ce victima se afla sub paza şi îngrijirea lui, în calitate de antrenor al acesteia.

În luna februarie 2019, numitul IG s-a deplasat împreună cu minora în vârstă de 17 ani la Bucureşti, căreia i-a spus că urmează să susţină o demonstraţie sportivă pentru a exemplifica modul în care decurg antrenamentele efectuate sub coordonarea sa.

Din nou s-a cazat în aceeaşi cameră cu minora, iar în timpul nopţii, a exercitat acte de natură sexuală asupra sa (altele decât cele prev. de art. 218 şi 220 C.pen.), constând în atingeri ale sânilor, feselor şi zonei intime, fără consimţământul persoanei vătămate (17 ani la data comiterii faptei), profitând de imposibilitate acesteia de a se apăra şi de a-şi manifesta liber voinţa datorită constrângerii morale, respectiv profitând de starea de vulnerabilitate în care se afla aceasta (minora fiind singură cu el, într-o altă localitate, departe de casă, sub paza, îngrijirea şi supravegherea acestui adult care se bucura de poziţia sa recunoscută de autoritate şi de încrederea pe care o insuflase minorei, ca de altfel şi celorlalte fete din grupa de box pe care o antrena)”, a precizat Parchetul Sibiu pe marginea acestui subiect.

Facem încă o dată precizarea că, la acest moment, nu se știe 100% sigur dacă polițistul cercetat este sau nu fiul primăriței din comuna Racovița!

Vom reveni cu informații!