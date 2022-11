Podul peste râul Olt, modernizat de Consiliul Județean, a fost atacat: de un șofer beat!

Email the Author

Tot luni, în jurul orei 17.15, polițiștii vâlceni au revenit cu informații din care reiese că șoferul vinovat pentru producerea acestui accident (și pentru rănirea pasagerei) a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea. „În urma probatoriului administrat în cauză, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. El a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea, urmând a fi prezentat în cursul zilei de mâine (29 noiembrie 2022 n. red.) magistraților, cu propuneri legale”, ne-au mai informat polițiștii vâlceni. • Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea

O femeie aflată în mașină fost rănită La data de 28 noiembrie 2022, în jurul orei 15.30, polițiștii rutieri din Râmnicu Vâlcea au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că s-ar fi produs un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane. Accidentul s-a produs la intrarea pe podul peste râul Olt (pe Drumul Județean 678 – la capătul dinspre comuna Galicea), pod modernizat în primăvara și vara acestui an cu fonduri de la Consiliul Județean Vâlcea. „Din primele verificări efectuate s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 37 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Județean 678, în localitatea Galicea, ar fi pierdut controlul volanului, intrând într-un cap de pod. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto și a pasagerei dreapta față, care au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri. Conducătorul auto a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, acestuia urmând să-i fie recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni. Reprezentanții IPJ Vâlcea ne-au mai comunicat că, tot în acest caz, polițiștii vor efectua mai multe cercetări pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului rutier.

