Podul boltit de peste râul Olt va intra în reabilitare

Lucrările vor fi efectuate de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea

Advertisements

Un element de infrastructură care are mare nevoie de reabilitare este podul boltit de peste râul Olt, din comuna Racovița. Podul este singurul de acest fel din județul nostru, fiind extrem de necesar locuitorilor din comunele Boișoara, Titești, Racovița și Perișani. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a promis, zilele trecute, că lucrările vor demara la începutul lunii septembrie. Șeful județului a mai precizat că măsura de începere a lucrărilor în luna septembrie și nu mai devreme a fost luată pentru a nu îngreuna traficul rutier pe acest pod în plin sezon estival.

În septembrie, pe pod se va circula cu restricții

„Peste două săptămâni vom începe lucrările și la podul de peste Olt, acel pod unic, să zic așa. Este un pod boltit, singurul de acest fel din județul Vâlcea. Vom interveni cu RAJDP. Avem în plan lucrări de acest tip. Vom începe în două săptămâni lucrările de refacere a sistemului de circulație rutieră, de semnalizare, parapeți. Vom asfalta pe acest pod și vom face lucrări specifice de întreținere și reparații. Acest tip de lucrări are nevoie de o documentație specială și tocmai de aceea a mai durat. Din anul în care s-a construit, la acest pod s-a intervenit decât cu mici lucrări de reparații. Noi vom interveni la suprastructura podului și vom face acest lucru în luna septembrie, pentru că am avut Paștele, am avut sezonul estival, iar mulți au preferat să ocolească și să vină pe această rută și de aceea podul a fost atât de circulat. Sperăm ca în luna septembrie, cei care vor trece podul peste Olt să nu se supere foarte tare pe noi pentru că vom avea unele restricții de circulație”, a declarat președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu.

℗ Articol de promovare ℗