PNL Vâlcea ne anunță: ce prevede rectificarea bugetară a guvernului liberal?

Guvernul liberal a adoptat miercuri, 15 aprilie 2020, prima rectificare bugetară din acest an. Cu toate că este o rectificare înainte de timp, aceasta a fost obligatorie ţinând cont de profundele schimbări în structura de venituri şi cheltuieli ale bugetului. Premierul Ludovic Orban a estimat că economia românească va scădea cu o valoare între 1 şi 3% în acest an. La această rectificare primesc bani cele mai importante ministere, iar printre acestea sunt cele de la Muncă, Sănătate, Transporturi, Agricultură, Apărare Naţională sau Interne. Rectificarea bugetară are ca principal scop contracararea efectelor negative ale pandemiei cu Covid-19, inclusiv cele economice. Rectificarea bugetară vine în contextul în care toate economiile lumii, inclusiv economia Uniunii Europene și implicit a României suferă o contracție majoră generată de faptul că pandemia i-a obligat pe oameni să stea în case. Rectificarea operată de Guvern se bazează pe noua estimare a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză care indică o contracţie de 1,9% a economiei României în 2020. De asemenea, în prezent există un sprijin mult mai puternic din partea Uniunii Europene. Se poate observa că cei de la Comisia Europeană au anunțat diverse programe de sprijinire economică, iar unele dintre ele ar putea acoperi o parte dintre cheltuielile statelor cu șomajul tehnic. În plus, o creștere a deficitului bugetar nu va mai fi sancţionată de către Uniunea Europeană care suspendă, pentru o vreme, restricţia de menţinere a indicatorului sub 3% din PIB.

Cum au fost alocați banii?

• Ministerul Sănătății primește suplimentar 3.8 miliarde de lei, pentru programe de sănătate, achiziții în regim de urgență a echipamentelor și materialelor sanitare necesare, dar și pentru suplimentarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

• Ministerului Muncii primește suplimentar 8,1 miliarde de lei, pentru plata șomajului tehnic și pentru echilibrarea bugetelor asigurărilor sociale de stat și al asigurărilor pentru șomaj. Banii vor fi folosiți pentru plata celor 562.000 de cereri pentru șomaj tehnic deja depuse și pentru plata celor 74.000 de solicitări similare ale persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau a altor profesioniști care lucrează independent. O parte dintre aceștia au primit deja banii în cont.

• Ministerul Finanțelor Publice primește suplimentar 200 de milione de lei, bani ce vor fi utilizați pentru schema de ajutor de stat pentru IMM-uri, schemă care a primit acordul Comisiei Europene. Peste 3 miliarde de lei vor trece în Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului, iar acești bani vor fi alocați în funcție de nevoile ce vor apărea în lunile următore.

• Ministerul Lucrărilor Publice primește suplimentar 1 miliard de lei, iar banii vor fi folosiți pentru continuarea proiectelor de investiții derulate de administrațiile locale. Este esențial pentru economia României să continuăm investițiile pentru că doar acestea asigură locuri de muncă și în același timp creează plus-valoare în economie, pe termen mediu și lung.

• Ministerul de Interne va primi suplimentar 586,2 milioane de lei. Banii sunt necesari pentru că angajații MAI sunt printre cei care în această periodă aplică măsurile de combatere a pandemiei.

• Ministerul Afacerilor Externe primește 6,5 milioane de lei. Acești bani sunt utilizați în principal pentru repatrierea românilor aflați în carantină pe teritoriul altor state. Politica noastră este că trebuie să avem grijă de orice cetățean român, fie că acesta se află pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat. Viața fiecărui român este importantă.

Bugetul a fost construit la sfârşitul anului 2019 cu un deficit de 3,6% din PIB. După această rectificare se estimează un deficit de 6,7%. Acest lucru înseamnă că rectificarea bugetară cuprinde o alocare de bani suplimentară de aproximativ 3%, bani ce sunt folosiți exclusiv pentru combaterea pandemiei și a efectelor negative ale acesteia. Trebuie spus că nu există niciun fel de tăieri, de la niciun minister și că guvernul liberal și-a asumat că nu va crește nicio taxă pentru a acoperi deficitul.

Dincolo de criza pe care o traversăm acum, trebuie să continuăm planurile de dezvoltare naţională cu scopul de a relansa economia şi, evident, să fim în corespondeţă cu ceea ce se face la nivel european. Drept exemplu, a fost crescută alocarea bugetară pentru investiții, pentru a se asigura în continuare lucrările de infrastructură demarate.

• Departamentul de comunicare al PNL Vâlcea