Peste 500 de joburi vacante în Uniunea Europeană

Angajatori din 14 state ale Uniunii Europene scot la concurs 656 de locuri de muncă vacante, oferta fiind înregistrată și la AJOFM Vâlcea. Ungaria are 104 locuri de muncă vacante, fiind nevoie de: casieri, ajutor bucătari, manipulanți mărfuri pe raft, măcelari, vânzători, cofetari, dulgheri, lucrători în construcții, designer web, brutari, consilieri în vânzări, electricieni reparații frigidere, muncitori necalificați.

100 de locuri de muncă sunt oferite și de spanioli, aceștia având nevoie de muncitori pentru cules și ambalat fructe. De asemenea, Germania caută: șoferi de camion pe distanțe lungi, comandant de navă, marinari, operatori spălări industriale, inspectori tehnici de tren, grădinari, tehnicieni electricieni, tâmplari, măcelari, șoferi camion pe distanțe scurte, manipulanți bagaje etc.

Norvegienii au nevoie de: medic hematolog, electricieni, instalatori ventilație, tinichigii auto, instalatori, lucrători producție etc.

Printre țările care au nevoie de personal amintim: Suedia: muncitori forestieri, Slovacia – sticlari, Olanda – culegători căpșuni, procesori bulbi de flori, culegători ardei; Marea Britanie – farmaciști, Irlanda – șoferi, Finlanda – instalatori schele, Danemarca – mecanici utilaje fermă, operatori mașini ambalare, horticultor, Austria – montatori mobilă, muncitori calificați în domeniul forestier.

Mai multe amănunte puteți afla de la consilierul EURES – AJOFM Vâlcea, Liviu Cochirlea sau la numărul de telefon: 0350.419.715.

