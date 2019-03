Perișănenii au trecut la curățenia de primăvară

Edilul comunei Perișani, Ion Sandu, a demarat curățenia de primăvară în localitatea pe care o păstorește. Totuși, primarul susține că, dacă și oamenii ar avea o educație privind salubrizarea comunei, în această perioadă cu totul alta ar fi preocuparea lor. „N-ar trebui să facem așa ceva, ar fi bine să ne putem ocupa de altceva, dar din cauză că mai sunt totuși persoane care nu dau dovadă de educație sau bun simț, suntem nevoiți ca de fiecare dată când apar gunoaie aruncate pretutindeni prin localitate să le adunăm, ca localității noastre să nu-i fie afectată frumusețea naturală pe care Dumnezeu a înzestrat-o. Păcat că mai sunt asemenea oameni printre noi”, susține edilul Sandu.

Există o zonă în Perișani unde primul semn al primăverii este dat de ghiocei…toată zona se umple de vestitorii primăverii. „Noi, locuitorii comunei Perișani, suntem anunțați de sosirea primăverii de înflorirea ghioceilor din zona Groși. Astăzi (n.r. duminică, 4 martie), am verificat dacă este deja primăvară și m-am convins. Este. M-am convins după ce am descoperit că aceștia au început să răsară, iar în unele locuri chiar au înflorit; de aici înainte timp de 2-3 săptămâni, zeci de hectare din acea pădure vor arăta împodobite într-o mantie alb-verzuie ca-n povești, va fi minunat”, a mai precizat Sandu..