Pe fondul creșterii focarelor din centre, Prefectul Fârtat a cerut intervenția Corpului de Control pentru DGASPC Vâlcea

Conflictul deschis dintre proaspătul reprezentant al Guvernului și „nemuritorul” Nicolae Badea intră într-o nouă fază

În cadrul unei conferințe de presă organizată la Instituția Prefectului, proaspătul reprezentant al Guvernului în Vâlcea, Sebastian Fârtat, a anunțat că intenționează să tranșeze cu «sabia» Guvernului, mai precis, a Corpului de Control al Ministerului Muncii, soarta conducerii DGASPC Vâlcea, adică a lui Nicolae Badea: „Ce voi face eu? Voi informa și solicita intervenția Corpului de Control al Ministerului Muncii pentru că ceea ce se petrece la DGASC Vâlcea nu este normal! Nu doar în privința gestionării pandemiei… Mai multe… Va veni Corpul de Control și ne va spune dacă greșesc eu sau… nu! Îi reproșez domnului Badea faptul că a refuzat să preia în centrele Direcției persoane care ar trebui să fie preluate, faptul că a reușit, prin comisia din subordinea dumnealui, performanța de a transforma 10% din populația acestui județ în persoane cu handicap sau dizabilități și lista poate continua”.

Declarațiile prefectului vin după săptămâni în care centrele Direcției au ajuns focare de COVID iar Nicolae Badea a ieșit public la atac în presa locală: „Unii vor să trateze Covid – 19 cu demisia lui Badea. Vreau să fac o precizare: nu Prefectura mi-a solicitat demisia, ci subprefectul despre care nici nu știam că a venit din concediu. Într-o anumită perioadă a stării de urgență, când ne era mai rău și mai greu, dumnealui era în concediu din câte știu. Acum vine și îmi cere demisia, dar nu știu dacă are dialog cu superiorul dumnealui, cu prefectul Tiberiu Costea, cu care am avut dialog mereu în privința virusului. Este o bâlbâială generală în România din cauza vidului legislativ și din cauza metodologiilor de aplicare. Nici acum nu se știe bine ce și cum să testăm. Am spus Prefecturii și DSP să luăm primii bolnavi care au apărut în centrele noastre și să-i ducem la spitalele din Vâlcea. Nu am fost înțeles. Practic, centrele noastre s-au transformat în spitale suport anti – Covid, deși sunt construite de mulți ani și cine își închipuie că eu pot face circuite ca la infecțioase habar nu are ce spune. Păi sunt spitale construite mai recent decât centrele noastre și care n-au fost transformate în spitale suport tocmai pentru că nu se puteau face acele circuite atât de necesare în cazul bolilor infecțioase. Și cum le-am putea face noi? Sau crede cineva că noi putem face față la nivelul unei secții de infecțioase cu dotările pe care le avem? Am cerut sprijinul CJ care ne-a ajutat cât a putut, dar nu putem ridica dotările noastre la nivelul secțiilor de boli infecțioase. Cine a decis transformarea centrelor în locuri de tratat bolnavi? Badea?! Nu! Comitetul pentru Situații de Urgență a decis. Demisii putem cere oricâte. Și cu ce ne alegem? Mai bine nu ar mai pleca în concediu și ar fi alături de noi în situații grele”.