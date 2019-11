Oricum o dai, pisica tot în picioare cade

Zilele trecute, un scandal care s-a lăsat cu reproșuri, cuvinte grele și amenințări a avut loc în centrul Râmnicului, în parcarea dintre blocul Anton Pann și clădirea Moda Sârguința. Mărul discordiei îl reprezintă câteva pisici de care are grijă tânărul Bogdan Aslan, alături de mama sa. După ce conflictul cu „vecinii” de la Moda Sârguința a escaladat, Bogdan Aslan a făcut plângere la Poliție. „Domnule comandant, subsemnatul Aslan Ion Bogdan, domiciliat în Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr.116, depun prezenta plângere împotriva numitei Stancu Cornelia – președintele Sârguința SCM, pentru injurii și violență împotriva animalelor, conform Legii 205/2004 din 26 mai 2004. În speranța că Poliția română se ridică la standardele europene în ceea ce privește drepturile animalelor și că se concentrează nu numai pe litera, dar și pe spiritul legii, va rog cu respect să-i opriți pe numiții Stancu Cornelia si Petrică Sorin – administrator Sârguința SCM din a mai ucide prin otrăvire pisicile nevinovate care trăiesc pe lânga blocul de locuințe Anton Pann. Menționez că în urmă cu o săptămână, mama mea, Aslan Simona, a fost agresata verbal de doamna Cornelia Stancu și amenințată cu otrăvirea pisicilor doar pentru că a îndrăznit să le ofere niște apă. Pe data de 04.11.2019, în jurul orei 17, pentru că și eu am îndrăznit sa fac același lucru, anume să ofer acestor ființe mărunte niște mâncare, doamna Stancu Cornelia, care tocmai ieșea din incinta Sârguința SCM, a început să mă înjure și să mă amenințe cu otrăvirea pisicilor. Acest fapt a dus la o altercație verbală, inițiată și susținută de această doamnă. Menționez ca Petrică Sorin a fost observat de niște vecini în timp ce lua pisicile și le trântea în duba de seviciu. Nu imi doresc să cad în ridicol și să fiu acuzat de frivolitate, dar în afară de dumneavoastră și de spiritul legii, nimeni nu ii mai poate opri sa ucidă niște animale nevinovate și să schilodească sufletele celor care au grija de ele. Într-o societate bazată pe valori europene, nu ar trebui ca eu, care încerc să salvez niște animale nevinovate de la moarte, să fiu tratat ca personajul negative”, se arată în plângerea lui Aslan către IPJ.

Advertisements

Ce spune conducerea Sârguința?

În mod firesc, am stat de vorbă cu Cornelia Stancu, care ne-a spus din capul locului că cei doi – Bogdan Aslan și mama sa – sunt niște oameni cu care nu se poate discuta. „Dumnealor au mai multe pisici în parcarea aceasta, iar în trecut au mai fost castrate câteva. De mai multe ori le-am transmis să nu mai dea mâncare la pisici, pentru că se urcă pe mașinile noastre și ale altor proprietari… Mașinile sunt pline zgârieturi, fapt pentru care voi merge la societatea de asigurări, să constate, pentru că sunt bunurile societății noastre. La un Fiat, de exemplu, pisicile au intrat la motor. Dacă le iubesc atât de mult, să le țină acasă”, ne-a transmis Cornelia Stancu.

Ce spun autoritățile?

Am discutat cu reprezentanții Poliției, iar de la Poliția municipală am aflat că s-a întocmit un proces verbal cu situația de fapt, pentru că cei de la Sârguința au apelat 112 în data de 4 noienbrie. Cazul a fost preluat de polițistul de proximitate, care-i va audia pe toți cei implicați, inclusive martori. În plus, inspectorii zonali ai Primăriei Râmnicului au fost informați despre acest conflict.

Ce spun oamenii?

Subiectul a fost dezbătut și pe rețelele de socializare, părerile fiind împărțite. În timp ce unii întreabă „Cum să procedez când găsesc pe canapea pe terasă caca și pipi de pisică? Mai am și o copilă mica”, alții spun: „Cei mai frumoși oameni sunt cei care iubesc animalele, iar cei care le urăsc sunt cu mult inferiori animalelor”; „Asemenea creaturi nu îi putem numi oameni. Sunt bestii fără suflet, e inuman”.